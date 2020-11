Reconciler ADO et Bédié: Mission impossible pour la Reine des Baoulé ?

Le torchon brûle entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Mais de nombreux médiateurs dont Nanan Akoua Boni II, la Reine des Baoulé, qui entend rapprocher les deux anciens alliés du RHDP.

Périlleuse mission de la Reine des Baoulé auprès de Bédié et Ouattara

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont dans un bras de fer sans précédent ces derniers mois. Le divorce entre les deux leaders politiques a été acté, le 8 août 2018, lors de leur ultime rencontre à la résidence présidentielle à Cocody Riviera Golf. Le Président du PDCI s'attendait en effet à un retour d'ascenseur après avoir soutenu l'élection (2010) et la réélection (2015) du chef de l'État. N'ayant pas eu l'assentiment de son allié pour faire d'un militant actif de son parti, le candidat du RHDP, le Sphinx de Daoukro a alors claqué la porte de la majorité présidentielle.

31 octobre 2020, Alassane Ouattara est réélu à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié et l'opposition ivoirienne qui conteste ce 3e mandat « anticonstitutionnel », ont lancé un mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif de ce scrutin. Les manifestations qui s'en sont suivies à travers la Côte d'Ivoire se sont soldées par de nombreux morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. L'opposition a d'ailleurs mis en place le Conseil national de transition (CNT).

11 novembre 2020, les Présidents Ouattara et Bédié se sont cependant rencontrés au Golf Hôtel pour lancer un dialogue politique entre pouvoir et opposition. «Ce dialogue a permis de briser le mur de glace et de méfiance », s'étaient réjouis les deux hommes d'État. Mais cela n'a duré que le temps d'un feu de paille, car pour le 2e round, le président du PDCI pose un certain nombre de préalables qui pour l'instant n'ont pas été satisfaits par les autorités ivoiriennes.

C'est dans cette atmosphère que la Reine des Baoulé a décidé d'entrer en scène pour réconcilier Ouattara et Bédié. À en croire le confrère AIP, Sa Majesté Nanan Akoua Boni II a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour rapprocher « ses deux illustres fils dans la fraternité vraie afin de ramener la paix ». L'Héritière d'Abla Pokou l'a exprimé lors d’une réunion du conseil du royaume Baoulé tenu, lundi 23 novembre 2020, à la résidence privée de la reine à Abidjan. L’on s’interroge toutefois sur les chances de réussite de cette noble initiative, eu égard aux profonde dissensions entre Ouattara et Bédié.