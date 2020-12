4 mois après sa démission : Vincent Toh Bi abandonné par des proches

Depuis le mercredi 26 août 2020, Vincent Toh Bi Irié n'est plus le préfet de la ville d'Abidjan. Il a rendu sa démission à la grande surprise des Ivoiriens qui avaient commencé à s'habituer à ses publications sur les réseaux sociaux et sa présence sur le terrain. Quatre mois après son départ de la préfecture d'Abidjan, l'administrateur ivoirien est lâché par des proches.

Vincent Toh Bi Irié et sa démission

"MERCI ET... AU REVOIR. Le mercredi 26 août 2020, j’ai présenté ma démission à ma hiérarchie. Pour l’honneur et pour le respect de ma conscience, j’ai décidé de quitter mes fonctions de préfet du département d’Abidjan. Au moment où j’aborde volontairement un autre pan de ma vie, je voudrais vous dire à tous : merci et... au revoir", avait annoncé Vincent Toh Bi Irié sur sa page Facebook.

La nouvelle a très vite envahi la toile. Le préfet d'Abidjan qui avait réussi à conquérir le coeur des Ivoiriens par sa politique de proximité, quittait ainsi ses fonctions au moment où l'on ne s'y attendait pas vraiment. Pour des internautes, il ne faisait aucun doute qu'à l'approche de l'élection présidentielle de fin octobre, Vincent Toh Bi Irié a reçu des pressions de la part des autorités ivoiriennes. Mais l'intéressé a assuré n'avoir subi aucune pression. "En tant que citoyen, en tant que résident, en tant qu'habitant, en tant qu'amoureux de cette terre, nous avons tous le devoir de participer à la construction de notre pays. Et ce devoir peut être exécuté de différentes façons", a-t-il déclaré.

Vincent Toh Irié et sa "candidature" à la présidentielle

Quand il quitte la préfecture d'Abidjan, des voix s'élèvent pour dire que Vincent Toh Bi Irié vise le palais présidentiel. Des individus conduits par le nommé Daniel Ninsemon ont même déposé son dossier de candidature auprès de la CEI (Commission électorale et indépendante) ! "Je suis un citoyen libre et membre de la société civile. Nous venons de déposer la candidature de Vincent Toh Bi Irié à l’élection présidentielle. Nous estimons qu’il fait partie de la génération de nouveaux leaders dont la Côte d’Ivoire a besoin. Nous voulons une Côte d’Ivoire, d’amour, de paix, de solidarité, de fraternité et d’union, valeurs qu’incarne le préfet", s'était exprimé Daniel Ninsemon.

Mais Vincent Toh Bi Irié ne rêve pas du fauteuil présidentiel. Il préfère s'engager dans un autre combat. L'administrateur civil lance Aube Nouvelle, une plateforme qui a pour mission de produire des analyses et réflexions prospectives sur des thèmes et des situations particulières, avec objectivité et impartialité.

Pourquoi des proches lâchent Vincent Toh Bi Irié

Désormais loin de ses habits de préfet d'Abidjan, l'ex-directeur de cabinet d' Hamed Bakayoko vient de se rendre compte du changement dans sa vie. En effet, dans un texte publié le lundi 7 décembre 2020, Vincent Toh Bi Irié révèle que des proches lui ont tourné le dos. "Quand tu es « rienneux », tout le monde dame sur toi. Je comprends maintenant pourquoi y a des gens qui s’accrochent au pouvoir ou qui refusent de quitter leurs postes politiques ou administratifs", fait remarquer l'ancien préfet.

Il raconte qu'un individu qui l'avait sollicité pour être le parrain du mariage de sa fille a vite fait de le remplacer quand il a démissionné. "Vous qui vous apprêtez à démissionner ou à quitter vos fonctions, je vous préviens hein ! Soyez vigilants, sinon vous allez perdre tous vos amis et vos proches, vos parents aussi vous bouderont !", a prévenu le fondateur de Aube Nouvelle.