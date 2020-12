Drogba Albert, père de Didier Drogba, à La Haye chez Blé Goudé

Charles Blé Goudé séjourne à La Haye après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) le 15 janvier 2019. Lundi 7 décembre 2020, le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a reçu la visite d'Albert Drogba, le père de l'ancien international ivoirien Didier Drogba.

"Visite familiale de mon oncle Drogba Albert, géniteur de notre champion DD11. Nous étions contents des retrouvailles en famille. Merci papa pour cette visite. Merci aux camarades Degré Mahi, Anthony Guina et Cécile Lago de l'avoir accompagné à La Haye", a écrit Charles Blé Goudé sur sa page Facebook le lundi 7 décembre 2020.

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a fortement apprécié la visite de son oncle. La présence du père de Didier Drogba auprès de Charles Blé Goudé intervient au moment où l'ex-leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) évoque de plus en plus son retour en Côte d'Ivoire.

Laurent Gbagbo, le mentor de Charles Blé Goudé, a reçu ses passeports (ordinaire et diplomatique) des autorités ivoiriennes le vendredi 4 décembre 2020, a déclaré son avocate Me Habiba Touré. "Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, des mains de madame l’ambassadeur Nogozene Bakayoko, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique. Comme il l’a affirmé lors de sa dernière interview du 29 octobre dernier sur TV5 Monde, il n’a pas à négocier ce qui revient de droit à un citoyen", s'était exprimée l'avocate de l'ex-chef d'État ivoirien.

À l'annonce de cette nouvelle, Charles Blé Goudé qui s'exprimait à travers un communiqué a laissé entendre que Laurent Gbagbo a tenu à lui donner personnellement de vive voix l'information de la délivrance de son passeport. "Je saisis la présente occasion pour féliciter le président Gbagbo, qui, en sa qualité de leader qui porte notre cause commune, il a pris sur lui la responsabilité d’ouvrir le chemin de notre retour vers la mère patrie. En effet, si les portes de la prison se sont ouvertes le 1er février 2019, la délivrance des passeports du président Gbagbo viennent d’ouvrir la porte de notre retour vers Abidjan", a renchéri Charles Blé Goudé.