Titrologie du 10 décembre: «Bédié lâche une autre bombe» - Titrologue

La titrologie de ce 10 décembre 2020 fait un large écho des préparatifs de l'investiture d'Alassane Ouattara. Le titrologue lira également dans la presse ivoirienne les tractations autour du retour de Laurent Gbagbo après l'obtention de ses passeports. Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, annonce un dialogue politique devant prendre en compte toute l'opposition.

Titrologie : « La mission confiée à Jean-Yves Le Drian auprès de Ouattara » - Titrologue

Après sa réélection, Alassane Ouattara s'active pour son investiture, le 14 décembre prochain. Soir Info lève un coin de voile sur "Tout ce qui va se passer à l'investiture de Ouattara". L'Inter, son autre confrère du Groupe Olympe, croit savoir "La mission confiée à Jean-Yves Le Drian auprès de Ouattara. L'Essor ivoirien annonce toutefois que "Ouattara veut une cérémonie sobre".

L'opposition ivoirienne porte de son côté des critiques acerbes contre le président français. "Soutien de la France à Ouattara, les 4 vérités de Gbagbo et Bédié à Macron", apprend-on de Le Temps. "Macron coaccusé dans le drame ivoirien", poursuit Générations nouvelles. Quand Notre Voie révèle : "Des parlementaires de l'opposition se dressent contre Macron."

Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est au coeur de l'actualité de ces dernières semaines. "Le retour du Président Gbagbo est dans la main de la justice, et ne dépend pas du Gouvernement", déclare Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, à la une de L'Intelligent d'Abidjan. Le Nouveau Courrier indique qu'avant son retour, "Gbagbo met la pression sur le régime". Et le Quotidien d'Abidjan d'ajouter : "Voici les avocats qui vont accompagner Gbagbo." Le Sursaut affirme cependant que "Le retour de Gbagbo se complique". "De sérieux soucis dans l'air pour Gbagbo", confie pour sa part Soir Info. "On ne peut pas spéculer sur la date de son retour", botte en touche Mamadou Touré dans les colonnes de Le Matin.

Chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié s'active pour in dialogue politique inclusif. "Bédié lâche une autre bombe", lance Le Nouveau Réveil, avant de relayer les propos du président du PDCI-RDA : "Légitimement, Ouattara n'est pas le Président de la République de Côte d'Ivoire." Dernière Heure poursuit sur la même lancée en indiquant : "Le Président Bédié propose le dialogue national à Ouattara." De son côté, "Guillaume Soro envoie des flèches" à son ancien mentor, plaque à sa une Le Quotidien d'Abidjan.

La Titrologie de ce jeudi ouvre également une lucarne sur les violences postélectorales. "Deux proches du ministre Amédé Kouakou égorgés", révèle Le Jour Plus. "Menaces sur l'année scolaire", croit savoir l'Expression. A propos de la lutte contre la corruption, le Premier ministre Hamed Bakayoko déclare sur Le Patriote : "En 9 ans, nous avons gagné des points."