Nathalie Yamb : "Guikahué est l'otage d'un régime illégitime"

Maurice Kakou Guikahué a été évacué en France dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre pour des raisons sanitaires. Le secrétaire exécutif du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), incarcéré à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan), a été transféré à l'institut de cardiologie d'Abidjan après avoir été touché par un malaise. Sa santé s'est détériorée. Nathalie Yamb n'est pas restée silencieuse devant la situation que traverse le proche collaborateur d'Henri Konan Bédié. Pour la militante camerouno-suisse, l'ancien ministre ivoirien de la Santé est "l'otage d'un régime illégitime".

Guikahué évacué en France : Nathalie Yamb attaque Ouattara

Arrêté par le pouvoir d'Alassane Ouattara depuis le 3 novembre 2020, Maurice Kakou Guikahué séjournait à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan) avant d'être conduit à l'institut de cardiologie d'Abidjan suite à un malaise. Cependant, la santé du secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti politique ivoirien est devenue inquiétante à tel point qu'il a été évacué en France dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre 2020.

L'évacuation du professeur de médecine n'a pas manqué de faire réagir dans la sphère politique. Nathalie Yamb n'est pas passée par quatre chemins pour donner son point de vue sur cette affaire. "Maurice Kacou Guikahué, otage d’un régime illégitime, a été évacué en France après avoir été emprisonné pendant 2 mois. En CIV, avec Ouattara, il n’y a ni justice, ni hôpitaux valables. À ce rythme, un ministère de la mort sera plus approprié qu’un ministère de la réconciliation", a écrit la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly au sein de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), un parti politique d'opposition.

Pour rappel, Maurice Kakou Guikahué a été interpellé au domicile du président du PDCI le 3 novembre 2020 en compagnie du sénateur Bassy Koffi, le directeur de cabinet d'Henri Konan Bédié, N'dri Kouadio Pierre Narcisse, Mme Yapo Valerie, membre du secrétariat exécutif du PDCI et Seri Bi Guessan Privat, le secrétaire exécutif en charge des délégations. Au lendemain de l'élection présidentielle, l'opposition ivoirienne, par la voix de Pascal Affi N'guessan, a annoncé la création du Conseil national de transition (CNT).

Pour le procureur Adou Richard, "à l’analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d’attenter à l’autorité de l’État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Ces actes sont constitutifs d’attentat et de complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national". Maurice Kakou Guikahué est détenu pour sédition.