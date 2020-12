Outre la Covid-19, une autre catastrophe guette l’Afrique (Alioune Tine)

Les ravages de la Covid-19 ont été moins virulents en Afrique que dans le reste du monde. Mais selon Alioune Tine, le continent n'est pour autant pas sorti de l'ornière à cause d'un autre danger qui frappe à sa porte.

Alioune Tine sonne le SOS pour l'Afrique face aux effets de la Covid-19

La crise sanitaire du coronavirus se fait encore sentir à travers la planète. De la Chine en Afrique en passant par l'Europe, les États-Unis ou les autres pays du monde, cette pneumonie virale a véritablement décimé la planète. Ce sont en effet 77 134 668 de personnes qui ont été contaminées à travers le monde, dont 1 698 497 de patients décédés.

Les États-Unis caracolent en tête de ce bilan macabre avec 17 881 333 de cas confirmés, avec 317 800 décès au dernier bilan. L'Afrique compte pour sa part 2 511 437 cas confirmés, dont 2 107 839 patients guéris et 59,157 décès.

Le continent a véritablement payé un lourd tribut lors de cette pandémie. Des fils du continent, des plus illustres aux anonymes, sont passés de vie à trépas au cours de cette crise. Mais l'ampleur du drame tel qu'annoncé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pas été atteinte.

Il faut cependant noter que la crise sanitaire a quasiment placé au bord de la banqueroute les économies de nombreux pays africains. Ce n'est malheureusement que le début des tourments, car, de nombreux observateurs ne cessent de tirer sur la sonnette d'alarme à propos des graves dangers qui guettent le continent.

« Les effets les plus néfastes de la Covid-19 se manifestent par cette famine qui frappe aux portes du Sahel », a déclaré Alioune Tine. Poursuivant, le militant sénégalais des droits de l'homme propose :

« Demander l’annulation de la dette africaine n’est plus demander la lune, mais faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Réagir vite face aux vulnérabilités de l’Afrique. » Alioune Tine réagissait ainsi à la publication d'un site sénégalais faisant état de la famine qui « menace plus de 516 000 personnes ».

L'OMS, faut-il le rappeler, annonce 220 millions de vaccins anti-Covid-19 pour l'Afrique.