Appelé à choisir son camp, Vincent Toh Bi Irié en colère

Vincent Toh Bi Irié a suivi de près l'ouverture du dialogue politique entre le pouvoir d'Alassane Ouattara et l'opposition ivoirienne. En effet, sous la houlette du Premier ministre Hamed Bakayoko, les opposants ont échangé avec le gouvernement ivoirien le lundi 21 décembre 2020 à la Primature au Plateau. Dans un post sur sa page Facebook, l'ancien préfet d'Abidjan n'a pas manqué de dire ses vérités aux deux parties.

Vincent Toh Bi Irié, ancien préfet engagé pour la paix l'opposition

Quand il quitte la préfecture d'Abidjan, après avoir rendu sa démission le mercredi 26 août 2020, Vincent Toh Bi Irié a été annoncé auprès d'Hamed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, pour de nouvelles fonctions. Il avait même été dit que l'homme se préparait à déposer sa candidature pour l'élection présidentielle qui s'est tenue le samedi 31 octobre 2020. Finalement, rien de tout ceci ne s'est produit. L'ancien directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur décide plutôt de suivre sa propre voie en mettant sur pied une plateforme dénommée Aube Nouvelle.

Vincent Toh Bi Irié a fait savoir qu'en "tant que citoyen, en tant que résident, en tant qu'habitant, en tant qu'amoureux de cette terre, nous avons tous le devoir de participer à la construction de notre pays. Et ce devoir peut être exécuté de différentes façons". Selon lui, son devoir, c'est "d'éduquer une partie de notre population à la connaissance de certains principes civiques et citoyens". Vincent Toh Bi Irié s'est engagé à publier des petites vidéos "explicatives de certaines notions qui sont importantes à comprendre pour les élections, pour les processus politiques, mais également pour notre vie civique".

Vincent Toh Bi Irié répond à ses détracteurs

Cependant, la nouvelle vision de l'ex-préfet d'Abidjan n'a pas été appréciée par des internautes. Ceux-ci dénonçaient son manque de prise de position devant le sujet brûlant du 3e mandat d'Alassane Ouattara. Pour eux, Vincent Toh Bi Irié jouait les équilibristes et refusait de prendre parti. L'administrateur ivoirien a décidé de répondre à toutes ces accusations à travers une publication sur les réseaux sociaux. "J’ai tout entendu et tout lu. Ko je dois choisir un camp. Parmi nous, y a des gens quand la passion gagne leur cœur, leur cerveau ne sert plus à rien", a martelé Vincent Toh Bi Irié.

Après l'ouverture du dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir, l'ancien sous-préfet de Tiémé a saisi l'occasion pour faire la morale à ses détracteurs. " Voilà maintenant, vos champions pour qui vous demandiez que nous tous on meurt là, les voilà en train de se parler, de se sourire et de se tapoter sur les épaules ... après 85 morts, des centaines de blessés et traumatisés, 296 maisons incendiées, des centaines de maisons saccagées, 85 marchés calcinés. Quand nous on disait, Paix, Réconciliation, Amour, Dialogue, y a de grands spécialistes de Facebook (du Pouvoir et de l’Opposition) qui nous sortaient des théories impossibles, copiées honteusement sur leurs amis", a écrit le patron d’ Aube Nouvelle. À l'en croire, le dialogue aurait dû être engagé avant même l'élection présidentielle. Il ajoute qu'en choisissant de s'asseoir à la table de discussion, le pouvoir et l'opposition "reviennent à la raison".