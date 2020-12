Cote d’Ivoire: Pascal Affi N’Guessan libéré, jamais deux sans trois

L’opposant ivoirien Pascal Affi N’Guessan libéré. Arrêté début novembre près de la ville d’Akoupé, il était poursuivi pour « attentat et complot contre l'autorité de l’État » au lendemain de la création du Conseil national de transition présidé par l’ancien chef d’Etat Henri Konan Bédié.

Pascal Affi N’Guessan libéré: Une volonté de Ouattara à aller enfin à la réconciliation?

Pascal Affi Nguessan, président légal du FPI, a été libéré ce mercredi 30 décembre 2020 après plus 5h d'audition devant un juge d'instruction de la cellule spéciale d'enquête. Après son audition, l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris auprès de son avocat, Me Dagbo au moment où le président Alassane Ouattara s’apprête à sacrifier à la tradition en s’adressant à la nation chaque fin d’année.

Porteur de la voix de la désobéissance civile et du boycott actif de l’élection présidentielle du 31 octobre dernier, Pascal Affi N’Guessan et plusieurs personnalités politiques dont Maurice Kakou Guikahué sont toujours dans les griffes de la justice ivoirienne.

Le procureur de la République, Richard Adou, lors d’une conférence de presse tenue début novembre, annonçait que plusieurs leaders de l’opposition étaient poursuivis pour 16 chefs d’accusation, dont « actes de terrorisme », « organisation et participation à un mouvement insurrectionnel » et « meurtres ».

Pascal Affi N'Guessan, "martyr" du régime

Le président du Front populaire ivoirien (FPI) n’est pas à sa première détention politique sous le regime d'Alassane Ouattara. Incarcéré à Bouna avec d’autres personnalités de l’ancien régime après la grave crise postélectorale de 2010-2011 ayant vu la chute du régime de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan avait passé plusieurs années dans une prison au Nord-Est de la Côte d’Ivoire. Les conditions « exécrables » de sa détention dans cette cité du Nord (Bouna) avaient été dénoncées par des organismes internationaux de défense des droits de l'Homme, dont Human Right Watch.

Au moins 21 personnes étaient déjà détenues dans le cadre de cette affaire qui fait suite à l’appel au « boycott actif » qui aurait entraîné, selon le procureur, « la commission de nombreux actes d’une particulière gravité ». Le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou Guikahué est également détenu, tandis qu'Abdallah Mabri Toikeusse est en fuite et « activement recherché » par les services de police.

Ce 31 décembre 2020, c’est toute la Côte d’Ivoire qui suivra avec beaucoup d’intérêt le message du président Ouattara à la nation, dans l’espoir de lever toutes les sanctions à l'encontre de l'ensemble des détenus politiques et militaires de la crise de 2010-2011 et de 2020 et faciliter le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que de tous les exilés. Preuve d’un vrai engagement du chef de l’Etat qui vient de mettre sur place un Ministère en charge de la réconciliation qu’il a confié à Koudio Konan Bertin.

Pascal Affi-Nguessan dit non aux élections du 31 octobre 2020

En Côte d’Ivoire, l’ancien président Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan, tous deux qualifiés par le Conseil constitutionnel ivoirien pour le scrutin présidentiel dernier, ont décidé de boycotter cette élection présidentielle pour avoir été maintenue pour le 31 octobre. Né le 1er janvier 1953 à Bouadikro dans l'est de la Côte d'Ivoire, il rejoint dès 1986 le FPI de Laurent et Simone Gbagbo, après des études supérieures à l'Ecole nationale des postes et télécommunications d'Abidjan.

Dans l’univers d’idéologues et de penseurs, constitué par le FPI, le pragmatisme d’un ingénieur, formé entre la Côte d’Ivoire et la France, tel que Pascal Affi N'Guessan marque une différence. Attendu comme un poil sur la soupe, il finit pourtant par nouer une excellente relation avec Laurent Gbagbo qui le prend sous son aile.

Les contraires qui s’attirent ? Quoi qu’il en soit, le chef du FPI, ancien leader des manifestations estudiantines, décide de prendre son cadet, bon élève sorti sans tumulte de l’université, sous son aile pour lui faire gravir les échelons dans l’arène politique ivoirienne.