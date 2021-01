Samba David noircit le bilan de Ouattara et exige le retour des exilés

A la faveur du nouvel an, l’activiste de la société civile, Samba David, premier responsable de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire (CICI), plaide pour la libération des prisonniers politiques, « ceux de la crise post-électorale de 2010-2011 ainsi que ceux de la crise du 3e mandat ». Il a par ailleurs souhaité que l’année 2021 soit décrété année de l’amélioration des conditions de vie des populations

Samba David: « L'émergence qu'on nous avait promise en 2020 s'est transformée en cauchemar national »

2020 a été très difficile pour tous.

Le COVID-19 est venu brusquement nous imposer un mode de vie emprunt de peur et de privations diverses. Cette pandémie a fait de nombreux morts parmi lesquels des hautes personnalités comme le Cheick Boikary Fofana ex-président du COSIM , Pr Bah Zézé et Sidi Diallo, ex-président de la FIF.

2020 a été aussi marquée par la disparition tragique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire Sidiki Diakité.

2020 s'est également caractérisée par le recul de la démocratie avec l'arrestation de députés sans lever leur immunité et surtout le viol de la constitution, des élections tronquées, le tout entrainant de nombreuses arrestations et de nombreuses tueries avec comme summum de la barbarie un homme décapité et dont la tête a servi de ballon aux assassins.

Comme on le constate l'émergence qu'on nous avait promise en 2020 s'est transformée en cauchemar national.

Au moment où 2021 pointe du nez, la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire s'incline devant la mémoire des nombreux disparus, exprime prompt rétablissement aux blessés qui continuent de souffrir manifeste sa solidarité aux hommes et aux femmes encore maintenus dans les prisons pour leurs opinions.

La Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire, tout en saluant la libération du Premier ministre Affi N'guessan voudrait lancer un appel à la libération de tous les autres prisonniers politiques, ceux de la crise postélectorale de 2010-2011 et ceux de la crise du 3ème mandat.

La Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire invite le gouvernement à faciliter le retour des exilés avec à leur tête le Président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, le Président Guillaume Soro et le maire Akossi Bendjo.

Que 2021 soit une année de paix et de réconciliation nationale.

Que 2021 soit décrétée année de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est à ce combat que la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire voudrait inviter tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans ce pays.

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire

Fait à Abidjan le 31 décembre 2020

Pour la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire

Le coordonnateur national

Samba David

Le Coordonnateur national

Samba David