Face au RHDP, Gnamien Konan appelle Bédié et Gbagbo à créer la CNJP

Après avoir fait les beaux jours du RHDP, Gnamien Konan est décidé à battre le rappel des troupes de l'opposition. Le Président de la NCI appelle pour ce faire ses aînés Gbagbo et Bédié à créer une coalition de l'opposition contre le pouvoir d'Alassane Ouattara.

Gnamien Konan appelle l'opposition à créer la CNJP, l'antidote du RHDP

Alassane Ouattara vient d'être réélu à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire à l'issue du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Et ce, en dépit des mots d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif lancés par les partis d'opposition. Le Conseil national de transition (CNT) dirigé par le président du PDCI, n'a d'ailleurs duré que le temps de quelques contestations au 3e mandat du chef de l'État, avant que ses initiateurs ne le dissolvent pour prôner un dialogue inclusif de toutes les forces vives de la Nation.

Pendant ce temps, Alassane Ouattara continue de consolider son pouvoir avec l'annonce de la tenue des élections législatives, le 6 mars prochain. À la suite du dialogue politique tenu sous la conduite du Premier ministre Hamed Bakayoko, les leaders de l'opposition ont convenu de prendre part à ces joutes électorales.

Pour Gnamien Konan, il est temps pour l'opposition ivoirienne de tourner la page de ces élections de 2020 et se préparer pour la prochaine présidentielle qui se tiendra, selon les dispositions constitutionnelles, en 2025.

Sur son compte Twitter, l'ancien ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative appelle les opposants à une union sacrée. « Chers frères et sœurs, dirigeants de parti l’opposition, je vous en prie, ce temps n’est pas celui des partis et intérêts personnels. Ce temps est celui de la Côte d’Ivoire. Notre adversaire ne fait aucune distinction entre nous. Faisons bloc jusqu'à la prochaine présidentielle », a plaidé l'ancien Directeur général des Douanes ivoiriennes, avant d'interpeller directement les deux anciens présidents ivoiriens qui constituent l'ossature de l'opposition.

« Si j’étais Bédié ou Gbagbo, j’inviterais Gbagbo ou Bédié à créer sans tarder la CNJP, la Coalition nationale pour la Justice et la Paix. Le temps de rassembler ce qui a été séparé, d’unir ce qui a été opposé est arrivé. Notre défi, donner de l’espoir à notre jeunesse désemparée », a-t-il conseillé.

À noter que Gnamien Konan avait rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en pleine crise postélectorale de 2010-2011. Coalition de l'opposition qui avait eu raison du pouvoir de Laurent Gbagbo dix années plus tôt.

La CNJP que propose le Député de Botro serait-elle un antidote de l'opposition contre le RHDP d'Alassen Ouattara ?