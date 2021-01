Écarté par la FIFA, un autre coup dur pour le comité exécutif de la FIF

Après avoir été écarté par la FIFA, l’actuel bureau exécutif de la Fédération ivoirienne de football (FIF) vient de se recevoir un autre coup dur.

"Le ministre Danho Paulin a demandé aux dirigeants actuels de libérer les locaux de la FIF"

Un peu plus de 4 mois après la suspension du processus électoral devant aboutir à l’élection du successeur de feu Sidy Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIF, avec pour mission de gérer les affaires courantes, de réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF, et d'agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif.

Une décision qui a suscité de nombreuses réactions dont celle du directeur de cabinet du ministre des Sports, Allah Yao: ''Qu’on profite de cette normalisation pour recréer la fraternité et taire toutes nos querelles. Nous allons organiser la CAN et il faut qu’avant cela, nous soyons tous soudés. Beaucoup de choses ont été entendues pendant cette crise. La FIFA vient de nous donner l’opportunité de laver ce linge sale définitivement de telle sorte que notre football repose sur des fondements majeurs’', a-t-il confié.

De son côté, le Comité exécutif de la FIF, contestant vigoureusement le verdict de la FIFA, a pris la décision d'exercer toutes les voies de recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Une lutte perdue d’avance, selon plusieurs observateurs du football ivoirien. De plus, l’on apprend que le ministère des Sports a même demandé aux actuels occupants du siège de la FIF, de libérer les lieux afin de laisser la place au comité de normalisation.

‘’(…) Le ministre Danho Paulin a demandé aux dirigeants actuels de libérer les locaux de la FIF pour que le Comité de normalisation qui arrive, puisse s'installer tranquillement. Par ailleurs, tout ce qui relève de la gestion sera désormais assuré par le ministère des Sports, en attendant le Comité’’, rapporte Abidjan Sports.