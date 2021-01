Daloa: Ce que Gilberte Haidara, Chef Cab de Kandia, a fait à Gbétitapea

Gbétitapea, village situé à 5 km sur l’axe Daloa-Issia, était en effervescence récemment avec la visite de Mme Gilberte Haidara Vanié, chef de cabinet politique de Mme Kandia Camara Kamissoko.

Mme Gilberte Haidara Vanié offre un tricycle aux femmes de Gbétitapea

La cérémonie à laquelle a pris part Mme Gilberte Haidara Vanié dans le mois de décembre 2020, dans le village de Gbétitapea situé dans le canton Gbaloan (département de Daloa), revêtait un double sens. D’abord, il s’agissait pour les populations de ladite localité, de rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa billante élection dès le premier tour de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Ensuite, l’occasion a été bonne pour la cheffe de cabinet de la ministre Kandia Camara, membre du Conseil politique du RHDP, d’exhorter les populations à cultiver la paix et à entretenir la cohésion sociale dans le canton Gbaloan. Au total, cette activité haute en couleurs et en rythmes musicaux du terroir, a permis à l’illustre hôte du jour, de recenser quelques besoins des populations afin d’un meilleur traitement dans les plus brefs délais.

Mais avant, Mme Gilberte Haidara Vanié qui n’est pas venue les mais vides, a offert aux femmes de Gbétitapea, un tricycle afin de faciliter le transport de leurs marchandises des champs vers les zones de commercialisation ou les villages. Ce n’est pas la première fois que la cheffe de cabinet de Mme Kandia Camara se montre ainsi proche des populations. En juin 2020, à la faveur du déclenchement de la pandémie de la COVID-19 en Côte d’Ivoire, elle avait initié, pour les populations des 17 localités du canton Gbaloan sud, l'opération "une femme, un masque », en vue de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Conseillère technique chargée de la mobilisation des ressources au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Gilberte Haidara Vanié avait remis aux responsables des organisations féminines des 17 localités, des kits comprenant des masques de protection, des gels hydro-alcooliques, des dispositifs de lavage des mains et des vivres. Au plan politique, Mme Gilberte Haidara Vanié joue un rôle important auprès de la ministre Kandia Camara dans le cadre de la mobilisation des femmes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).