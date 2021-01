Législatives 2021: Encore 2 jours pour les candidats retardataires

La période de réception des dossiers des candidatures pour les législatives 2021, a été prorogée exceptionnellement jusqu’au 22 janvier à 18 h, apprend-on d’un communiqué de la Commission électorale indépendante (CEI ).

Initialement prévue pour prendre fin ce 20 janvier, la période de réception des dossiers de candidatures pour les législatives de mars prochain, a été repoussée au vendredi 22 janvier 2021, annonce la Commission électorale indépendante, dans un communiqué.

Selon le secrétaire permanent de l' Institution, Kouamé Adjoumani Pierre, cette prorogation est faite à la demande des partis politiques.

« La Commission Electorale Indépendante (CEI) porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale du 06 mars 2021, qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidatures, est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18 heures. La Commission Électorale Indépendante (CEI) compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération », peut-on lire dans le communiqué de la CEI.

Avec cette prorogation, les retardataires disposent encore de deux jours supplémentaires pour déposer dans les délais, leurs dossiers de candidature. Contrairement au scrutin précédent, les législatives 2021 enregistreront la participation de toutes les formations politiques membres de l’opposition dite significative, notamment le FPI de Laurent Gbagbo, qui revient sur la scène électorale après 10 ans de retrait volontaire.

L’ex-parti au pouvoir entend, avec le soutien du PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié, rafler le maximum de sièges à l'assemblée nationale face à l’orgue RHDP qui, faut-il le souligner, ne va pas à ces élections en victime résignée.

Si du côté du parti au pouvoir, la liste définitive des candidats choisis, est connue, celle du bloc CDRP-EDS devrait être disponible ce mercredi.