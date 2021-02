Mairie de Vavoua: Comment Bonaventure Kalou bétonne son pouvoir

Opération séduction pour Bonaventure Kalou, élu en 2018 Maire de Vavoua, localité du Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. L’ancien footballeur du PSG avait suscité beaucoup d’espoir pour les 500.000 habitants de la ville après sa reconversion spectaculaire dans l'arène politique.

Vavoua: Bonaventure Kalou à l'épreuve de la gestion municipale

Après le Parc des Princes à Paris, l’international attaquant ivoirien Bonaventure Kalou a jugé bon de deposer ses valises à mairie de Vavoua. En octobre 2018, il est élu comme le premier magistrat de la commune. A la grande joie de ses coéquipiers, amis footballeurs et surtout de sa famille. « J'ai un sentiment de fierté et j'ai une pensée émue pour mon père (décédé en 2016) qui aurait voulu être maire de cette commune. Je marche dans ses pas », déclarait-il après l'officialisation de sa victoire.

L'ancien footballeur, double vainqueur de la Coupe de France avec le PSG et Auxerre mais aussi du championnat néerlandais et de la C3 avec Feyenoord ou du championnat ivoirien avec l'Asec Mimosas, dit avoir reçu des félicitations de beaucoup d'anciens joueurs.

On se rappelle que, lors de la campagne électorale, le finaliste de la CAN 2006, qui compte une cinquantaine de sélections avec les Eléphants, avait notamment évoqué la comparaison avec George Weah élu président du Liberia voisin. « Weah et moi on était tous les deux footballeurs et on fait de la politique. On a tous les deux joué au Paris-Saint-Germain... mais la comparaison s'arrête là!. Il est président, moi je veux devenir maire. On ne jouait pas au même poste! Il a fait une plus belle carrière que moi mais surtout, c'est un modèle d'éthique. Il a des valeurs. Pour le moment, je veux aider ma ville qui n'a pas ce qu'elle mérite », a conclu le joueur membre de l'équipe ivoirienne mondialiste en 2006.

Kalou: 3 ans après les élections municipales de 2018, le bilan à mi-parcours

Recemment, le maire de Vavoua, Bonaventure Kalou a multiplié les actions caritatives et sociales en faveur de ses administrés. Le mercredi 10 février dernier, à Bouhitafla, dans un quartier de la commune, s'est tenue une cérémonie de remise de 200 tables-bancs, huit bureaux d'enseignants et de huit meubles de rangements aux groupes scolaires de Vavoua. Ces dons ont été possibles grâce au Directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), Dramane Coulibaly, qui, en plus du matériel, a procédé à la réhabilitation de trois groupes scolaires.

"Je tiens à remercier le donateur et son entreprise qui viennent de donner de la joie aux populations de Vavoua. Les tables-bancs permettront aux écoliers de mieux s'asseoir dans les normes requises pour un enseignement de qualité. Je suis un maire comblé et je tiens à dire un grand merci à la Lonaci qui fait chemin avec la mairie de Vavoua", s'est réjoui le maire Kalou qui a par ailleurs demandé aux responsables des groupes scolaires d'en faire bon usage et de surtout veiller à la propreté des bâtiments, rapporte les services de communication de l’ex-coéquipier de Didier Drogba.

Et ce n'est pas tout. En marge de cette cérémonie, ajoute la cellule de communication, le maire a pensé aux veuves. Au total 30, elles ont reçu comme présents, des matelas, don de la Compagnie ivoirienne de literie (Cil). "Nous avons promis d'être aux côtés des veuves et des orphelins et lorsque nous avons une occasion, nous le traduisons en actes. Merci à cet autre donateur et courage aux veuves. C'est la région du Vafou qui gagne", a déclaré Bonaventure Kalou. Ces dons d'une valeur de cinq millions FCFA, ont été appréciés par les populations qui ont traduit leur reconnaissance au maire pour son relationnel.

En décembre 2018, alors qu'il était fraichement élu, ses frères Kalou, par l’entremise de la Fondation Kalou, ont offert une école primaire publique flambant neuve, aux populations de Vavoua qu’ils ont baptisée Youanty Iritié Antoine, du nom de leur défunt père.

L’ancien footballeur et sa fondation organisent, chaque année, plusieurs abres de Noël pour les enfants de la commune. Mais aussi dans les orphélinats du pays, notamment à Grand-Bassam, Bingerville, au village SOS d’Abobo, etc. Bonaventure Kalou, c’est aussi plusieurs projets et réalisations en matière d'éclairage public, de ramassage des ordures, l’appui à l’entrepreneuriat féminin et le soutien à l’agriculture dans ce vivier de cacao, café et d’anacardes.

Kalou a même caressé le rêve d'une campagne à l’élection de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), avant de se décider à soutenir l’équipe du candidat déclaré, Idriss Diallo, un ancien de la maison, plutôt que son coéquipier Didier Drogba, avec qui il a fait les beaux jours du football ivoirien.

« J’étais avec Malick Tohé qui s’est aujourd’hui associé à Idriss Diallo. Tous mes choix, je les fais par conviction et j’essaie de regarder la mentalité de la personne avec qui je veux faire chemin et si elle se rapproche plus de la mienne. Donc je soutiens Idriss Diallo », a déclaré Kalou, ancien international ivoirien.