Plateau: OD et Fabrice Sawegnon reçoivent le soutien de plusieurs femmes

Plusieurs femmes résidentes de la commune du Plateau, réunies au sein de l’association Initiative Femme Plateau (IFP), se sont rencontrées ce jeudi 4 février dans ladite commune, afin de témoigner leur soutien sans famille aux candidats du Rhdp aux législatives 2021 de leur circonscription, que sont Ouattara Dramane et Fabrice Sawegnon.

Affirmant être des ferventes partisanes de Fabrice Sawegnon, elles ont donc décidé de respecter la décision de leur leader, à savoir, accompagner et soutenir Ouattara Dramane désigné par la direction du Rhdp, comme la tête de liste du Rhdp pour ces élections législatives du 6 mars 2021.

‘’ Nous sommes là pour Fabrice Sawegnon, un homme de parole. Quand on n’a pas de parole, on ne peut pas faire la politique. Fabrice Sawegnon a donné sa parole à la direction du Rhdp de soutenir son ainé OD aux législatives 2021, et nous voulons l’aider à respecter sa parole. Donc on doit l’accompagner. Fabrice a décidé de soutenir OD avec le cœur, donc nous les amazones de Fabrice, nous soutenons aussi OD avec le cœur‘’, a lancé la présidente de l'association, Troh Odette.

Ces propos de Mme Troh Odette ont été corroborés dans une déclaration qui a été lue par madame Ouehi Marina. ‘’Les femmes de la commune du Plateau, réunies au sein de leur association INITIATIVE FEMMES PLATEAU, parrainée par M. Fabrice SAWEGNON, se sont réunies ce jour pour marquer leur engagement à œuvrer avec détermination à la victoire de leurs candidats aux élections législatives du 06 Mars 2021. C’est dans un élan commun d’union et de solidarité que toutes les femmes du Plateau ont choisi de porter haut le flambeau de leur parrain, en l’accompagnant lui et le candidat OUATTARA DRAMANE à la victoire au soir de cette élection", a-t-elle indiqué tout en invitant les femmes du Plateau à choisir massivement la paire OD et FS.

‘’Les femmes de IFP invitent donc les toutes les femmes du Plateau à se mobiliser massivement, avec le cœur, pour honorer leur fils et faire du duo OD / FS les prochains députés de la commune du Plateau… Comme au cours des dernières élections, elles s’engagent à mobiliser dans les urnes dès les premières heures de la journée, toutes les 6000 voix acquises par le candidat FS au profit de leurs candidats à l’hémicycle", a-t-elle ajouté.