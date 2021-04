Libéré après 6 mois de prison, Dj Volcano va-t-il lâcher Soro Guillaume?

Après plusieurs mois passés en prison, le chanteur ivoirien Dj Volcano, libéré jeudi, a réaffirmé son soutien indéfectible à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro.

Dj Volcano: ''Je demeure Soroïste, rien ne va nous bloquer''

L'artiste ivoirien Dj Volcano est enfin libre. Après un séjour de près de 6 mois passés à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan ( Maca), le chanteur a enfin retrouvé la liberté, jeudi 29 avril 2021. A peine sorti de prison, que l'artiste a réaffirmé son soutien à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro.

'' Nul n'est sans ignorer mon débat contre l’assassinat de la démocratie dans mon pays, c'est ce qui a fait que j'ai été emprisonné dans les conditions les plus difficiles à la Maca au bâtiment C pendant plus de 7 mois (...) Mais nous continuerons le combat, là d'où nous sortons. C'est comme un diplôme qu'on nous a donné. Je suis Soroïste et je demeure Soroïste. Rien ne va nous bloquer'', a indiqué Dj Volcano dans une vidéo publiée sur la toile.

Pour rappel, Dj Volcano, a, depuis quelques années, tourné le dos à la musique, pour se consacrer à la politique. Fervent partisan de l’ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, l’artiste Coupé décalé avait publiquement approuvé le mot d’ordre de désobéïssance civile, lancé par la plate-forme de l’opposition à quelques jours de l’élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020.

Il avait été mis aux arrêts dans la soirée du samedi 31 octobre et ensuite, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, donné lui-même des explications sur ses activités politiques. Il avait même cité le nom du député Alpha Yaya Touré, ex-proche de Soro Guillaume, aujourd’hui au Rhdp.

‘’On était au Gps ensemble et puis il a décalé (il est parti) pour l’autre côté. Même la moto que j’ai, c’est lui qui m’a donné jeton (argent) pour payer… Donc chaque fois que je vais dans son bureau, quand il y a les mouvements, je lui vends les mèches souvent… Je tourne et puis je lui donne les infos à sans draps (en cachette) … Normalement, à l’heure-là, tout le monde a fraya (a fui). Tu as vu que je prenais la route (...) pour aller à la maison. C’est pourquoi j’ai dit d’abord d’appeler l’honorable Alpha Yaya, il va vous confirmer‘’, avait expliqué Dj Volcano.