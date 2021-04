Côte d'Ivoire: Laurent Gbagbo à Abidjan avant le 31 mai prochain ?

L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, devrait regagner Abidjan, avant le 31 mai prochain. Dr Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI), a discuté des modalités de ce retour, vendredi 30 avril 2021, lors d'une rencontre avec le Premier ministre Patrick Achi.

Laurent Gbagbo fixé sur la date de son retour en Côte d'Ivoire

Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire, le principe est déjà acquis. Reste à fixer la date de ce retour au bercail. Dr Assoa Adou, à la tête d'une délégation du Front populaire ivoirien, a été reçu en audience, ce vendredi à la Primature. Au menu des échanges entre l'ex-ministre ivoirien des Eaux et forêts et le Premier ministre Patrick Achi, les modalités du retour au pays de l'ancien chef d' Etat, définitivement acquitté par la CPI.

" Nous venons d'échanger avec le Premier Ministre Patrick Achi sur l'organisation du retour du Président Laurent Gbagbo", a déclaré Assoa Adou à sa sortie d'audience. Qui révèle que les échanges avec le chef du gouvernement ivoirien ont essentiellement porté sur les préparatifs du retour effectif à Abidjan, du président fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). " Le Premier Ministre s'est dit heureux et nous a assuré de son soutien et de celui du Président de la République. Il a souhaité que tout aille vite dans l'organisation de ce retour ", a-t-il indiqué

Dr Assoa Adou a par ailleurs révélé que la date effective du retour au pays de l'ancien président, ne sera communiquée qu'à l'issue des séances de travail avec les ministres Kouadio Konan Bertin dit KKB et Vagondo Diomandé, en charge respectivement de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, et de l'Intérieur et de la Sécurité. « Nous aurons une rencontre lundi 03 mai 2021 avec le ministre de la Réconciliation, celui de l’Intérieur et de la Sécurité et la section d’accueil en charge du volet opérationnel, à l’issue de laquelle la date du retour du président Gbagbo sera fixée », a indiqué Assoa Adou.

Le président Alassane Ouattara a déjà donné son quitus pour le retour à Abidjan, de son prédécesseur. Le patron du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a également promis de prendre en charge les frais du retour au bercail de l'époux de Simone Gbagbo. Selon Assoa Adou, plusieurs proches de Laurent Gbagbo, ont mis définitivement fin à leur exil. C'est le cas pour Damana Adia Pickass, l'ex-ministre Justin Koné Katinan et Jeannette Koudou, la sœur cadette de Laurent Gbagbo, qui ont regagné Abidjan, ce vendredi 30 avril 2021, en provenance du Ghana voisin.