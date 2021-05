INFAS : La directrice générale en guerre contre les fraudeurs

À l' INFAS (Institut national de formation des agents de sanbté), la directrice générale, Pr Méliane N'dhatz Sanogo, vient d'annoncer la traque aux fraudeurs et aux tricheurs.

INFAS : la directrice générale durcit le ton contre les tricheurs

Le professeur Méliane N'dhatz Sanogo rêve d'un école de qualité. La directrice générale de l' INFAS n'entend pas ternir la réputation de l'Institut de formation des agents de santé. Aussi, a-t-elle engagé une véritable traque contre les fraudeurs et les tricheurs. Lundi 3 mai 2021, la première responsable de cet établissement a montré sa détermination à lutter contre la fraude.

"Il faut qu’à l’INFAS, nous soyons des modèles, pour cela, nous devons reconstruire les valeurs en disant non à la tricherie, en disant non aux cotisations pour l’achat des sujets, en disant non au racket", a-t-elle déclaré à l'occasion du salut aux couleurs, comme le confirme Le Nouveau Réveil.

La patronne de l' INFAS a invité l'administration et les étudiants à changer de comportement. "Nous ne sommes pas là pour renvoyer qui que ce soit, mais le système LMD est là pour renforcer vos capacités. Je mets en garde tout le monde. Que ce soit les étudiants comme le personnel enseignant. Celui qui sera pris sera renvoyé", a-t-elle prévenu.

Poursuivant, Pr Méliane N'dhatz Sanogo a recommandé aux enseignants de ne pas faire cotiser les étudiants. "Ici, on ne cotise pas pour payer des pagnes, on ne cotise pas non plus pour la lune. Des messages codés pour escroquer ou contourner une règle. Ça suffit. Ce sont les délégués, les chefs de village, présidents, chefs de groupe qui encaissent. Arrêtez cette pratique. C’est l’apprentissage et la répétition qui feront de vous de meilleurs étudiants et de futurs agents de santé exemplaires, pas autre chose", a enfoncé la directrice générale.

Pr Méliane N'dhatz Sanogo a été nommée en tant que directrice de l' INFAS en août 2016. Elle a remplacé à ce poste le professeur Sess Essiagne Daniel.