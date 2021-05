Lassina Ouattara dit Lass PR, un conseiller atypique à la Présidence?

Il est sûrement un des conseillers le plus médiatisé et le plus controversé du président de la République, Alassane Ouattara. Lassina Ouattara dit Lass PR (c’est de lui qu’il s’agit) captive absolument les regards sur lui depuis bien d’années maintenant.

Lass PR: "Bâtisseur infatigable, Alassane Ouattara a su rassembler autour de ses objectifs, ses enfants que nous sommes"

Un des griefs des militants du RHDP (parti au pouvoir), ainsi que d'une certaine opinion publique contre le régime du président Alassane Ouattara, c’est le manque de générosité et d’accessibilité des cadres, ministres, DG et autres hauts commis de l’Etat. Et pourtant, dans chacun de ses discours, le président de la République ne cesse d’inviter ces derniers, nommés à ces postes de responsabilité de la République (pas forcément parce qu’ils sont les meilleurs) à se rendre sur le terrain et à être proches des populations.

Malgré cela, combien sont-ils ceux qui répondent favorablement aux sollicitations des plus défavorisés ou qui prêtent une attention toute particulière à leurs problèmes? Lors du décès en mars 2021 du Premier ministre Hamed Bakayoko, le défunt a été qualifié de tous les superlatifs qui puissent exister pour exprimer sa bonté, son amour pour son prochain et sa générosité. En clair, ils ont vanté et vantent les qualités intrinsèques d’Hamed Bakayoko, mais eux, continuent de faire le contraire.

C’est dans cette grisaille que sort la tête du lot, un certain Lassina Ouattara, affectueusement surnommé Lass PR. D’abord chargé de mission à la présidence de la République, Lassina Ouattara ou Lass PR a été nommé conseiller technique du président Alassane Ouattara par décret présidentiel en date du 22 janvier 2019. Adjoint au maire de Korhogo depuis les dernières municipales de 2018, l’homme a réussi à se faire élire député de la commune lors des élections législatives du 06 mars 2021. Une victoire qu’il considère avant tout comme celle de feu Amadou Gon Coulibaly, son mentor.

Lassina Ouattara dit Lass PR: Démagogue m'as-tu-vu ou homme à la foi généreuse?

« Il (Amadou Gon) m’a façonné et façonné Korhogo. Il a donné à notre région et à notre belle cité, l'âme combattante. Si Amadou Gon y est aussi arrivé, c'est grâce au Président de la République Alassane Ouattara. Bâtisseur infatigable, il a su rassembler autour de ses objectifs, ses enfants que nous sommes », ne cesse-t-il de louer. Même s’il ne le dit pas lui-même, à Korhogo comme au sein du RHDP, tous savent que Lassina Ouattara fait partie des rares cadres les plus accessibles et qui ‘’font plus du social et aident les militants sans tenir compte de l'appartenance ethnique ou religieux’’.

Ne dit-il pas lui-même que son objectif n’est de travailler à l'uniformité des points de vue, mais ‘’dans la courtoisie, le respect de l'opinion de l'autre (…) pour nous enrichir mutuellement’’. Une qualité qui concourt beaucoup en sa faveur. Son sens du partage ô combien salvateur pour les populations bénéficiaires de ses actions, a même dépassé les frontières de la capitale du Poro pour se répandre à Abidjan voire partout sur l’étendue du territoire national.

Qu’il soit sollicité à travers les réseaux sociaux, par téléphone ou dans la vie quotidienne, Lass PR trouve toujours le temps pour donner un sourire à son prochain. Du vieux charretier aux personnes atteintes de trouble psychique et auditif, en passant par les veuves, les orphelins et des personnes malades, tous bénéficient du réconfort de Lass PR. A Korhogo, à Marcory, à Treichville, à Abobo Clouetcha, Kennedy, Bocabo, Akeikoi, Plaque, Aboboté, Anador, Banco, Avocatier Escalier et Belle Cité (B.C); bref, partout, il répond présent pour porter haut le programme de solidarité et de vivre ensemble du Président de la République, Alassane Ouattara.

Même si certains voient, à travers ses actions, une campagne de séduction mal ficelée voire de la démagogie, pour d'autres, le conseiller de Ouattara est bel et bien à féliciter pour son sens du partage et sa proximité avec les populations. « L'honorable Ouattara Lassina dit Lass PR, conseiller du président de la République et député de Korhogo que j'ai découvert par hasard sur les RS (réseaux sociaux), est en pôle position pour devenir l'une des personnalités politiques les plus appréciées par les Ivoiriens, peu importe le bord politique, dans les années à venir ... Il est l'un des proches du président ADO à avoir compris la politique à mener auprès de la population ivoirienne. Cette politique de proximité, d'écoutes et de terrains pour cerner les problèmes que l'Ivoirien lambda vit au quotidien », commente un internaute.

Lass PR - Alassane Ouattara, une amitié vieille de plus de 30 ans

Pour cet internaute: « Ce monsieur (Lass PR) est prêt à quitter son bureau climatisé pour se dédaler dans les communes et les sous-quartiers (précaires) afin de s'acclimater des réalités que vivent les Ivoiriens, quelle que soit la période de l'année. Dévoué, travailleur, ce monsieur est un modèle pour moi qui n'épouse pas forcément les idéaux du RHDP. Je constate aussi avec brio que LASS PR est un homme très généreux qui a la main sur le cœur avec plusieurs actions pour les personnes les plus vulnérables afin de leur apporter assistance ».

Conseiller technique du président de la République et aujourd’hui député de la nation, Lassina Ouattara n’a pourtant pas pris ses distances avec son électorat de Korhogo, pour rester confiné à Abidjan. L’homme continue d’assumer ses fonctions à la présidence de la République, au service d’ Alassane Ouattara, avec fierté, engagement et loyauté. Pour lui, tout est une question d’organisation de son temps et de principes.

Humble et généreux, il veut rester ‘’le même Lass PR’’ qu’on toujours connu et aimé. Toujours aux côtés du président Alassane Ouattara, il entend même faire plus et mieux. « Seul, je ne pourrai tout faire. Je ferai de mon mieux, selon mes capacités (…) Je serai dans les quartiers précaires pour essuyer des larmes. Je serai auprès de nos mamans et nos familles en difficulté », promet le conseiller dont la proximité d’avec le président Ouattara, date de depuis les années 1990 aux Etats-Unis.