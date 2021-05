Test COVID-19 PCR: Tout change à l' Aéroport d' Abidjan

En application d'une décision de la Conférence des chefs d' Etats et de gouvernements de l' UEMOA, le coût du test covid-19 PCR à l'aéroport d' Abidjan, a été réduit de moitié pour les voyageurs au départ et à destination de la Côte d'Ivoire.

Aéroport d' Abidjan: Les tests COVID-19 PCR passent de 50 000 à 25 000 Francs CFA

De 50 000 FCFA, le coût du test COVID-19 PCR pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport d' Abidjan, est passé à 25 000 FCFA. L'État de Côte d'Ivoire a officialisé la décision datant du 6 mai 2021 et conjointement signée par le ministre ivoirien en charge de la Santé et son homologie des Transports.

Cette décision, précise la note dont copie est parvenue à notre rédaction, vient en application aux recommandations de la dernière Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, à laquelle a pris part le président ivoirien, Alassane Ouattara.

" Le Conseil des ministres en sa session du 5 août 2020 a fait obligation à tout voyageur au départ ou à destination de la Côte d'Ivoire de se munir d'une attestation de test Covid-19 négatif, réalisée par la technique PCR, dont le coût est de 50 000 Francs, payable en ligne", rappelle le communiqué.

Qui ajoute que ce montant a été révisé et harmonisé par la Conférence des chefs d' Etat et de gouvernement de l' Union économique et monétaire ouest africaine, tenue le 25 mars 2021 à vingt-cinq mille francs (25 mille). Selon le communiqué signé conjointement par les ministres Demba N'Gou Pierre de la Santé et Amadou Koné des Transports, cette mesure entre en vigueur à compter de sa date de signature.