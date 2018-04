Guillaume Soro apprécie l’appel lancé par Ouattara et Bédié

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro a apprécié l’appel à la "retenue" lancé par le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et son grand allié, le chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, pour consolider le climat de paix en Côte d’Ivoire.

Guillaume Soro encourage Ouattara et Bédie à "poursuivre les pourparlers"

Le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro "apprécie leur appel à la retenue dans chaque camp pour consolider le climat de paix en Côte d’Ivoire", indique une note dont ALERTE INFO a reçu copie.

M. Soro qui a "salué" la rencontre mardi entre MM.Ouattara et Bédié, a encouragé "à poursuivre ces pourparlers dans le sens de l’inclusivité", pour la création du parti unifié, devant naître de la fusion entre le PDCI et le Rassemblement des républicains (RDR), les deux leaders de la coalition au pouvoir.

Le chef de l’Etat ivoirien et le Président du PDCI-RDA ont adopté mardi le principe de l’accord politique pour la création d’un parti unifié dénommé "le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP)" et appelé leurs partisans “à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes’’, à l'issue d'une rencontre.

"Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l’œuvre de développement et l’action politique du Président Félix-Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire".

Guillaume Soro félicite les deux hommes politiques

Guillaume Soro a salué "cette rencontre et se réjouit que, conformément au souhait exprimé le 03 avril 2018 dans son discours lors de la rentrée parlementaire, le dialogue soit demeuré le maître-mot".

Le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, dit faire "confiance" à Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié "pour conduire le navire ivoire dans la tranquillité, la stabilité et la paix".

Alors que le PDCI conditionne la création du parti unifié à un engagement du RDR à soutenir son candidat lors de la présidentielle de 2020, le parti de M. Ouattara, a quant à lui souhaité sa mise en place "avant 2020".