Côte d'Ivoire : Didier Drogba raccroche définitivement les crampons

Didier Drogba prend sa retraite définitive en tant que footballeur professionnel. A 40 ans révolus, l'ancien capitaine des Eléphants a connu toutes les émotions dans ce sport qui a fait de lui une véritable légende.

Didier Drogba, une retraite bien méritée

Après avoir brillé sur tous les stades à travers la planète, Didier Drogba a décidé de prendre sa retraite, bien méritée, dirons-nous. Depuis l'En Avant Guingamp où il a fait ses premiers pas en Ligue 1 française, au Phoenix Rising dans l'État de l'Arizona aux Etats-Unis, en passant par l'Olympique de Marseille (France), Chelsea (Angleterre), Shanghai Shenhua (Chine), Galatasaray (Turquie) et l'Impact de Montréal (Canada), le footballeur ivoirien a fait toner les poudres.

Aucune défense, encore moins aucun gardien de but n'a pu résister à la vélocité de cet attaquant hors pair, le seul joueur africain à avoir franchi la barre des 100 buts en Premier league (D1 anglaise). Le club londonien de Chelsea a fait de lui sa légende, tant Drogba a marqué des buts et des esprits Outre-Manche. En 2012, il offre à Roman Abramovitch, le président russe du club, le trophée de la Ligue des champions européenne, en étant le véritable artisan de cette victoire à la Pyrrhus.

Même si avec les Eléphants de Côte d'Ivoire, Drogba Didier n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), il n'en demeure pas moins qu'il a haussé le drapeau ivoirien à son sommet. Sous sa houlette, les Pachydermes ont participé d'affilé à trois phases finale de coupe du monde (2002 en Allemagne, 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil). La sélection ivoirienne a par ailleurs joué deux finales de coupe d’Afrique (2006 et 2012), toutes perdues aux tirs aux buts.

Quoi qu’il en soit, Drogba part la tête haute qui il restera à jamais gravé dans les mémoires comme un grand footballeur africain de la trempe de Georges Weah, le nouveau Président libérien, avec qui il est d’ailleurs lié d’amitié.

Notons toutefois que Didier Tébily Yves Drogba entend entamer une carrière d’entraineur pour laquelle il a passé ses diplômes. Il pourra par ailleurs être dirigeant de club comme actuellement au Phoenix Rising. Son goût des affaires l’a également poussé à prendre des actions dans une société minière en Côte d’Ivoire.

Une page se ferme certes, mais une nouvelle, encore plus glorieuse, s’ouvre pour Drogba qui œuvre également dans l’humanitaire avec la fondation Didier Drogba.