Côte d'Ivoire : Hamed Bakayoko livre les secrets de sa pleine forme

Les défis qui attendent les autorités étatiques sont tellement nombreux qu'il convient de bien garder la forme pour mieux les affronter. Le ministre Hamed Bakayoko l'a si bien compris qu'il se livre régulièrement au sport.

Le ministre Hamed Bakayoko en pleine séance de sport

Le paysage politique ivoirien est en pleine recomposition. En effet, depuis le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, les alliés d'hier sont à pied d'œuvre pour mettre en place de nouvelles coalitions politiques afin de se placer en pole position pour la présidentielle de 2020. Pour le Président ivoirien, le Congrès constitutif du RHDP unifié du 26 janvier prochain constitue un rendez-vous où le défi de la mobilisation doit être relevé. Quant au président du PDCI, il annonce que les discussions sont avancées avec l'opposition du FPI pour former une nouvelle alliance politique.

Cependant, les violences qui ont émaillé les récentes élections régionales et municipales constituent de véritables menaces et un certain avant-goût de ce que pourrait être la prochaine élection présidentielle. Mais le Président Ouattara tient d'ores et déjà à rassurer ses compatriotes. « J’entends beaucoup d'inquiétude, arrêtons de nous faire peur, il n'y aura rien, les élections de 2020 se passeront très bien », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Nul ne sera en mesure de troubler la paix tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire. »

Le Chef de l'Etat tient cette assurance de la confiance qu'il a placée en ses collaborateurs. Aussi, Hamed Bakayoko, ancien Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, aujourd'hui Ministre de la Défense, constitue un maillon essentiel dans la sécurisation de la Côte d'Ivoire. Face à tous ces challenges, le Maire de la commune populaire d'Abobo est conscient qu'il doit garder la forme pour assumer pleinement ses responsabilités.

Voilà pourquoi il pratique régulièrement le sport pour rester zen et apte à relever tous les défis. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit Hambak se livrer à une partie de boxe avec sa fille dans un coin de sa résidence transformé pour la circonstance en gymnase.

Un esprit sain dans un corps sain, tel semble être le credo du ministre Hamed Bakayoko.