Côte d’Ivoire: Guillaume Soro veut se rapprocher de Gbagbo a travers la plateforme de Bédié

L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a laissé entrevoir lundi l’éventualité d’un rapprochement avec l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo au sein de la future plateforme de l’opposition du patron du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié.

Guillaume Soro glisse définitivement dans l'opposition

“Si on garde Gbagbo en prison, ça arrange quoi ici en Côte d’Ivoire ? (…) Quand on va se retrouver Bédié, Gbagbo et moi, on va causer’’, a déclaré Guillaume Soro, recevant à son domicile abidjanais de Marcory, des chefs traditionnels de la région du Gboklê (Sud-ouest) dont est originaire l’un de ses proches, l’ancien ministre des Sports Alain Lobognon.

Le 15 février lors d'une conférence de presse, interrogé sur l’acquittement prononcé par la Cour pénale internationale (CPI) en faveur de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro s’etait dit heureux et a réitéré son intention de rencontrer "sans hésitation" l’ancien chef de l’Etat dont il a été le Premier ministre entre 2007 et 2011, "s’il le désire lui aussi".

Face à ses hôtes du jour, l’ancien chef de l’ex-rébellion des Forces nouvelles (FN), qui se pose désormais comme un opposant au pouvoir d’Abidjan depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale le 08 février, a réitéré sa volonté de rencontrer M. Gbagbo, dont il a été adversaire politique et Premier ministre entre 2007 et 2010.

Guillaume Soro a rencontré samedi Henri Konan Bédié, dans son fief de Daoukro. Une deuxième visite en moins de trois mois, durant laquelle les deux personnalités ont dessiné les contours de leur nouvelle alliance, dans la perspective de la présidentielle de 2020.

"Je suis contre la politique de la haine qui veut que telle personnalité ou telle personnalité ne se fréquente pas, nous sommes tous fils de Côte d’Ivoire. Pourquoi ne pas fréquenter Bédié ? Pourquoi ne pas aller demander pardon à (l’ex-chef d’Etat) Laurent Gbagbo, qui est un ainé et avec qui j'ai travaillé en qualité de Premier ministre ? ", avait t-il déclaré a cette rencontre.

Malgré les mises en garde du chef de l’Etat Alassane Ouattara, l’ancien président de l’Assemblée nationale a rencontré M. Konan Bédié afin de poser les jalons de la nouvelle plateforme de l’opposition que projette de créer le patron du PDCI pour fédérer toute l’opposition contre ses anciens alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le nouveau parti présidentiel.