Côte d’Ivoire : Les travaux de réhabilitation du pont Fhb se termineront en septembre 2020

Le ministre ivoirien de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou a affirmé ce jeudi matin que les travaux de réhabilitation du pont Fhb se termineront à la fin du mois de septembre 2020.

Le ministre Amedé Kouakou s’imprègne de l’état d’avancement des travaux du pont Fhb

Un an après le démarrage des travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le ministre ivoirien de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou a effectué une visite sur les lieux pour s’enquérir de l’état d’avancement du chantier. « Nous avions eu quelques problèmes techniques qui viennent d’être résolus. Nous avons vu que les deux entreprises sont mobilisées, c’est-à-dire celle qui va faire la fondation et celle qui fait la partie extérieure. Nous pensons que d’ici fin septembre 2020, les travaux seront terminés », a promis le ministre. Il a précisé par ailleurs que les travaux en cours concernent la partie extérieure, et que ceux concernant le renforcement des fondations débuteront dans un mois. « Il y a des fondations existantes qui descendent à 70 m à partir du fonds de l’eau. Parmi ces anciennes fondations, il y a d’autres qui sont inclinées. Pour renforcer ces fondations, il ne faut pas détruire celles qui sont existantes. Cela a nécessité beaucoup de précautions en termes de dispositions constructives et de positionnements », a déclaré le ministre Amédé Kouakou qui a également rassuré qu’une solution a été trouvée pour la poursuite des travaux. «Il y a un deuxième pont qui sera construit à coté pour reprendre le métro. Nous avons également pris toutes les dispositions pour que toutes les fondations du pont qui vont être renforcées ne puissent pas impacter sur le pont qui va soutenir le métro », a-t-il rassuré.

Les travaux de réhabilitation ont été financés à hauteur de 41,776 milliards Fcfa

Les travaux de réhabilitation du pont Fhb, lancés le 06 avril 2018, par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, ont été financés par le contrat de désendettement et de développement (C2D) d’un coût de 41,776 milliards Fcfa, et devraient être livrés avant octobre 2020. La réalisation des travaux permettra d’améliorer sensiblement la sécurité des usagers du pont, la fluidité de la circulation des personnes et des biens et la productivité des activités économiques. Le pont Félix Houphouët-Boigny, dont les travaux de construction avaient débuté en 1954, a été mis en service en 1957. Il est d’une longueur totale de 550 mètres et constitué d’un ouvrage principal en caisson franchissant la lagune Ebrié, sur une longueur de 372 m et de deux ouvrages d’accès terrestres, de 89 m de long chacun.