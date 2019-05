Côte d'Ivoire: PDCI, l'appel de Kakou Guikahué aux militants pour 2020

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est décidé à reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du parti, a donc lancé, ce dimanche, l'opération d'immatriculation des militants. Cette opération est d'autant plus nécessaire que l'élection présidentielle de 2020 approche, et il faut remobiliser les troupes pour cette échéance à haut risque. De même, le parti dirigé par Henri Konan Bédié fait face à une fronde en son sein. Plusieurs cadres et militants ont viré au RHDP unifié. Il faudra donc faire l'état des lieux pour savoir sur qui compter lors de prochaines batailles politiques.

Maurice Kakou Guikahué lance la remobilisation des troupes

Monsieur le Vice-Président, Coordonnateur des Activités des Vice-Présidents

Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat Exécutif

Monsieur le Président de Cadres Dynamiques du PDCI-RDA

Mesdames et Messieurs les membres de Cadres Dynamiques du PDCI-RDA

Honorables Invités

Mesdames et Messieurs

Amis Jeunes,

C’est un plaisir pour moi de me retrouver avec des Cadres Dynamiques du PDCI-RDA et de prendre la parole, à l’occasion de leur Cérémonie de sensibilisation et de mobilisation des militantes et militants à l’immatriculation.

Je voudrais vous saluer, vous tous : militants, militantes, membres des Groupes, Associations, Mouvements de soutien au PDCI-RDA et au Président Henri KONAN BEDIE et Invités Spéciaux, qui êtes venus communier avec les membres de Cadres Dynamiques du PDCI-RDA.

Avant de continuer mon propos, permettez-moi de transmettre les salutations militantes de SEM Henri KONAN BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA, à tous les membres de Cadres Dynamiques du PDCI-RDA.

Le Président du PDCI-RDA vous renouvelle, Monsieur le Président, ses félicitations pour cette initiative louable, d’entraide qui permet à des militantes et militants en difficulté d’obtenir leurs cartes de membres du Parti.

Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer votre Parrain, le Vice-Président, Général Gaston OUASSENAN KONE, Coordonnateur des activités des Vice-Présidents du Parti pour avoir porté sur les fonts baptismaux votre mouvement. Monsieur le Vice-Président, merci pour votre disponibilité.

Enfin, Monsieur Isaac AKA APPIAH et Madame NDIAYE Aminata, toutes nos félicitations d’une part pour la réussite de l’opération d’immatriculation et de recrutement de nouveaux militants, lancée le 22 novembre 2018 et d’autre part, pour la mobilisation des mouvements de soutien à œuvrer selon la ligne directrice du Parti.

Dans le contexte actuel de préparation de l’élection présidentielle de 2020, dont l’ambition du PDCI-RDA est de gagner, la cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier.

En effet, l’activité qui nous rassemble est la traduction de la solidarité qui vous anime et qui permet d’aider à la consolidation de la base des données de notre Parti par l’immatriculation effective de nos militants.

Le créneau que vous avez choisi est plus que d’actualité parce qu’il s’agit d’aider la Direction du Parti à dénombrer ses militants en leur procurant des cartes d’adhésion au Parti.

Nous vous exhortons à démultiplier cette action par le nombre de bénéficiaires et que cette belle action ne s’arrête point en si bon chemin, car nous avons un objectif de 600.000 personnels politiques à immatriculer et l’opération 100 pour 1000 est un essai qui a été transformé.

Mesdames et Messieurs,

Chers Présidents et Présidentes de Mouvements de soutien

Comme j’ai eu à l’annoncer à Grand-Bassam, lors de la cérémonie de DIASPORA 2020, vous êtes d’abord militantes et militants de notre parti. Vous appartenez à des structures du Parti (comités de base, Sections et Délégations) et avez décidé, de par votre ingéniosité et particularité de ratisser large au-delà des bases du Parti afin d’accroître par vos actions et comportements, le nombre de sympathisants et militants du PDCI-RDA.

C’est pourquoi nous voudrions vous demander, au nom du Président du Parti, d’orienter toutes vos activités des 6 prochains mois vers les opérations d’immatriculation des militants, de renouvellement et d’acquisition des Cartes nationales d’identité.

Bon vent à tous.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

Fait à Abidjan, le 19 mai 2019

Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUE

Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA