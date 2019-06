Côte d’Ivoire : Les parents d’Ahoussou demandent pardon à Bédié

Henri Konan Bédié a reçu le vendredi 31 mai dernier à Daoukro, les populations de Didiévi, venues lui réaffirmer leur soutien après le départ du PDCI-RDA d’Ahoussou Jeannot, fils du département, qui a rejoint le parti unifié RHDP du Président Alassane Ouattara. Ahoussou Jeannot qui d’ailleurs a organisé un meeting dimanche dernier à Didiévi pour expliquer à ses parents les raisons de son adhésion au RHDP, peine à convaincre ceux-ci sur ses nouveaux choix politiques.

MALGRE LE DEPART D’AHOUSSOU, DIDIEVI SOUTIENT HENRI KONAN BEDIE

Vu l’attitude de notre frère et fils qui vous a manifestement offensé, Nous, Peuples N’ZIKPLI et N’GBAN formant majoritairement la Population du Département de DIDIEVI, en visite ce jour 31 Mai 2019 chez Notre frère, Notre Père et Notre Président, le Président Henri Konan Bédié, ici, à DAOUKRO, • Considérant votre vision anticipative, votre amour profond pour la Côte d’Ivoire et votre attachement à la paix et à la stabilité, facteurs de développement harmonieux du pays, de progrès pour tous et de bonheur pour chacun, comme vous l’espérez ;

• Considérant votre sens élevé du don de soi et du sacrifice pour sauver la Côte d’Ivoire des conflits meurtriers liés à la lutte politique ; • Considérant votre engagement sans relâche à rechercher le consensus pour l’unité nationale et la cohésion entre tous les peuples ivoiriens ; • Considérant votre grande sagesse tirée de votre riche expérience politique et jadis de votre proximité avec le père fondateur, feu le Président Félix HOUPHOUET-BOIGNY ;

• Considérant votre souci constant de léguer aux jeunes générations, un PDCI RDA plus fort, et capable de faire face aux défis et enjeux du futur ; • Considérant vos qualités affirmées d’Homme de Tolérance, de Dialogue, de Rassemblement et de Patience ; • Considérant que le séminaire de Bingerville a fixé la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020 par le PDCI-RDA comme une priorité de toutes les structures du Parti ;

● Considérant que cette reconquête du pouvoir d’Etat en 2020 passe aussi par l’adhésion, l’engagement, la loyauté et la fidélité des populations de DIDIEVI aux idéaux du PDCI-RDA et leur mobilisation autour du Président de notre parti, Son Excellence, le Président Henri Konan Bédié, • Vu le rôle déterminant du département de DIDIEVI dans le dispositif du PDCI-RDA, et la volonté des populations dudit département de prendre toute leur part dans les batailles proches en vue d’atteindre l’objectif ci-dessus rappelé ;

1- Exprimons nos regrets et notre désapprobation à l’égard de tous actes tendant à porter atteinte à l’honneur et à l’image du Président Henri KONAN BEDIE, 2- Adressons nos remerciements au Secrétariat Exécutif et à toutes les instances du Parti pour leur mobilisation et leur combat permanents auprès du Président Henri Konan BEDIE pour la reconquête du Pouvoir d’Etat en Octobre 2020 ; 3-

Réaffirmons notre soutien indéfectible à Son Excellence, le Président Henri Konan BEDIE pour les décisions sages et justes prises dans la conduite de notre Parti, le PDCI-RDA ; 4- L’assurons de notre engagement et de notre mobilisation à ses côtés pour les combats futurs en vue de la victoire PDCI RDA et pour le bonheur de toute la Côte d’Ivoire.

Fait à Daoukro, le vendredi 31 Mai 2019

Pour le Département de DIDIEVI

Lucien KOUASSI Kouadio,

Secrétaire Général de Section DIDIEVI 2