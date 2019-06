APF, les députés de l’opposition crucifient Soumahoro pour Soro

Après la 27ème Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), qui s’est tenue les 14 et 15 juin 2019 à Rabat au Maroc, et au cours de laquelle Guillaume Soro a gardé son poste de premier vice-président de l’institution parlementaire, les groupes parlementaires de l’opposition ivoirienne, notamment PDCI-RDA, RASSEMBLEMENT et VOX POPULI apportent leur soutien à Soro et exhorte les instances dirigeantes de l’APF à toujours défendre le respect de la légalité.

Les groupes parlementaires de l’opposition soutiennent Soro dans sa course pour la présidence de l’APF

Les 14 et 15 juin 2019, à Rabat (MAROC), se sont tenues les assises de la XXVIIe Assemblée Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF). Une délégation de l'Assemblée nationale de notre pays, conduite par le Président Amadou SOUMAHORO et exclusivement composée de Députés membres du Groupe parlementaire RHDP, dont la plupart ne sont pas membres de la Section ivoirienne de l’APF, était présente à ces rencontres statutaires.

Cependant, une autre délégation, composée de Députés ivoiriens, membres de l’entité locale de l’APF, depuis le 16 novembre 2017, était également à cette réunion de la Région Afrique de l’organisation interparlementaire de la Francophonie.

Cette représentation avait à sa tête Monsieur Guillaume Kigbagori SORO, Premier Vice-Président de l’APF. Pour mémoire, en avril 2019, au mépris des textes, le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avait inélégamment procédé à la modification de la composition de la section ivoirienne, membre de cette organisation interparlementaire, en remplaçant sept (7) Députés dont le mandat court jusqu’en 2020, par de nouveaux députés.

Des incidents de séance ont donc été observés durant ces travaux ; conséquences de la volonté du Président Amadou Soumahoro de se voir désigner en qualité de Ier Vice-président de l’APF. Les instances de la XXVIIème Assemblée Régionale Afrique de l’APF sont restées intransigeantes sur le respect des textes et ont acté la prorogation du mandat de Monsieur Guillaume Kigbagori SORO, en qualité de Ier Vice-président, ainsi que celui de Monsieur Bassatigui FOFANA, en qualité de Chargé de Mission Afrique.

Aussi, les Groupes parlementaires PDCI-RDA, RASSEMBLEMENT et VOX POPULI adressent leurs félicitations aux dirigeants de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie qui, malgré les pressions et les tentatives d'intimidation ont privilégié la conformité aux textes régissant le fonctionnement des organes de ladite Assemblée. Enfin, les Groupes parlementaires PDCI-RDA, RASSEMBLEMENT et VOX POPULI voudraient-ils encourager les instances dirigeantes de l’APF à toujours défendre le respect de la légalité, afin que les décisions arrêtées conservent leurs caractères objectifs.

Fait à Abidjan, le 17 juin 2019

Les groupes parlementaires d'opposition :

Groupe Parlementaire PDCI-RDA

Groupe Parlementaire RASSEMBLEMENT

Groupe Parlementaire VOX POPULI