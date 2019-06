Après Bédié et Gbagbo, les Soroistes veulent tomber Ouattara et RDR

Les partisans de Guillaume Soro, communément appelés Soroistes, sont vraiment remontés contre le Président Alassane Ouattara et son parti, le RDR, devenu RHDP depuis janvier 2019. Dans la déclaration ci-dessous, Mamadou Traoré, un fidèle à Soro refait la genèse des maux qui ont fait couler les régimes des Président Bédié, Gbagbo et qui emporteront le régime Ouattara, si rien n’est fait.

La frustration, levain de tous les combats en Côte d’Ivoire, selon le Soroiste Mamadou Traoré

"J’entends le plus souvent les militants de la 25ème heure du RDR nous accuser, nous les Soroistes d'aigreur et de frustration. Et que c'est cette aigreur et cette frustration qui seraient à la base de nos sorties contre leur parti et ses animateurs. Dois-je rappeler à ces militants de la 25ème heure que le RDR, leur parti est le fruit d'une aigreur, d'une frustration ? Frustration due à l'échec de ses animateurs d'avoir échoué à gérer le pouvoir après la mort du vieux ! Frustration due aux différents limogeages dans leur rang après l'installation de Bedié au pouvoir !

Se rappellent-ils qu'ils avaient baptisé ces limogeages en cascade "la dedramanisation" de l'administration publique? Comme nous avons baptisé nos limogeages en cascade "la desorotisation" de l'administration publique. C'est cette aigreur et ces frustrations dues au traitement qu'ils ont subi qui a amené les animateurs du RDR à s'allier avec le diable, oups! avec Laurent Gbagbo pour combattre Bedié et favoriser le coup d'État de Décembre 99 qu'ils ont applaudi et qu'ils ont salué.

C'est cette aigreur et ces frustrations qu'ils ont subies sous le règne du général Guei qui les amené à répondre à l'appel de Laurent Gbagbo en Octobre 2000 lorsque ce dernier a poussé les populations dans la rue pour chasser le général du pouvoir. C'est encore cette aigreur et ces frustrations qu'ils ont subi sous le règne de Laurent Gbagbo qui les a poussé à soutenir activement la rébellion de Septembre 2002. Cette rébellion qui était animée par Guillaume Soro et ses hommes que nous sommes. Des hommes qui sont aujourd'hui frustrés comme l'étaient les animateurs du RDR par la gestion du pouvoir de ces derniers.

Quoi de plus normal donc que de les combattre, motivés par notre frustration, comme ils l'ont fait hier avec Bedié, le général Guei et Gbagbo ? Il est bon de savoir que c'est la frustration qui a été la source de motivation de tous les combats politiques menés par tous nos leaders politiques et nos populations en Côte d'Ivoire. En effet, c'est la frustration due à l'attitude du colon qui a poussé nos pères à se battre contre lui afin d'obtenir leur indépendance. C'est la frustration qui a poussé Laurent Gbagbo à s'opposer à Houphouet-Boigny qui l'a fait emprisonné, qui a maltraité son père et qui a fait tuer Kragbe Gnangbe, un leader de Gagnoa et ses partisans.

"Nous les Soroistes sommes frustrés des agissements du RDR"

C'est la frustration due à son traitement par Bedié qui a amené le leader du RDR et ses lieutenants à le combattre. Il en est de même du général Guei que le RDR a traité d'ingrat car ce général pendant sa période de galère suite à son limogeage par Bedié, aurait bénéficié de la générosité du leader de ce parti. C'est la frustration due à sa perte du pouvoir en Décembre 99 qui a poussé Bedié à s'allier au leader du RDR pour chasser Gbagbo du pouvoir afin de goûter de nouveau aux délices du pouvoir. C'est la frustration due à son traitement par le leader du RDR qui a poussé Bedié à rejoindre aujourd'hui l'opposition afin de combattre celui qui fut hier son allié qu'il appelait affectueusement "mon jeune frère ".

Si hier donc le RDR a trouvé normal que sa frustration soit sa source de motivation dans tous les combats qu'il a mené contre tous les pouvoirs qui ont succédé à Houphouet, quoi de plus normal qu'il soit lui aussi combattu par des personnes qu'il a frustré ? Oui, nous les Soroistes sommes frustrés des agissements du RDR et de ses animateurs comme eux même étaient frustrés des agissements des autres. Et à cause de cette frustration nous les combattrons jusqu'à ce qu'ils perdent le pouvoir comme ils ont fait perdre le pouvoir aux autres. N'oublions pas que nous sommes les enfants du RDR qui nous a éduqué dans ce sens. Nous sommes le monstre que ce parti a créé. Et c'est ce monstre frustré qui va le dévorer. Tout juste une question de logique.

NB: Les titre, sous titres et chapeau sont de la rédactio