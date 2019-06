Côte d'Ivoire : Abobo, Hamed Bakayoko très en colère contre Bédié

C'est un Hamed Bakayoko très remonté qui a réagi à la sortie d'Henri Konan Bédié sur les pratiques qui ont cours à Abobo à propos de la fraude électorale impliquant les étrangers. Le Maire de cette commune populaire n'est pas passé par quatre chemins pour dire que les propos du président du PDCI sont archi-faux.

Hamed Bakayoko à Bédié « Laissez Abobo en paix »

Recevant des militants de son parti dans son fief de Daoukro, le 5 juin dernier, Henri Konan Bédié faisait une révélation on ne peut plus troublante. Dans ses propos, le président du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) affirmait :

« Nous dénoncerons aussi d’autres (étrangers) qu’on fait venir clandestinement. Cela se passe surtout dans la commune d’Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils ressortent. Certains repartent, d’autres restent. Et tout cela pour quel but ? Si c’est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir. »

Cette sortie n'a pas été du goût du gouvernement ivoirien, qui a aussitôt condamné ces propos « tribalistes et xénophobes ». En conseil des ministres, le Président Alassane Ouattara a d'ailleurs tapé du poing sur la table, tout en envisageant des poursuites judiciaires contre son auteur. « Nul n'est censé être au-dessus de la loi », avait prévenu Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement.

Inaugurant l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo, ce vendredi, le Ministre Hamed Bakayoko s'est vertement insurgé contre les propos de Bédié. « Ce qu’il a dit est faux », a tranché le Ministre d'Etat, avant d’ajouter : « Les communautés d’Abobo ont souffert de la division, de la xénophobie et de l’Ivoirité. De grâce, laissez Abobo en paix. »

Cette sortie de Bédié sur les étrangers est donc loin d'avoir épuisé le débat.