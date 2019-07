Ouattara brise définitivement le rêve ‘’présidentiel’’ d'Akossi-Bendjo

C’est peut-être la fin de la carrière politique pour Noël Akossi-Bendjo. Ce haut cadre du PDCI-RDA condamné mardi par la justice ivoirienne à une lourde peine.

Le rêve brisé de Noël Akossi-Bendjo

La décision est tombée drue comme un couperet mardi. Noël Akossi-Bendjo condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison, 10 milliards 279 millions de francs CFA d’amende et 5 ans de privation de droits pour détournements de fonds publics, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux. Une lourde condamnation qui a fait sortir de ses gongs l’ancien maire du Plateau qui dénonce depuis son exil une ‘’Parodie de justice’’. « Ils pensent me salir. C’est eux-mêmes qu’ils déshonorent. Alors oui, je le réaffirme solennellement : toutes ces accusations sont mensongères. Elles relèvent d’un harcèlement politique qui trouve son origine dans mon refus clair, net et définitif du parti unifié, le RHDP », a vivement réagi Noël Akossi-Bendjo peu de temps après l’annonce de sa condamnation.

A quelques 15 mois de l’élection présidentielle d’octobre 2020, il ne serait pas hasardeux de voir à travers cette condamnation la carrière politique d’un homme qui se retrouve ainsi prendre du plomb dans l’aile. Au sein du PDCI-RDA, le nom de Noël Akossi-Bendjo est très souvent évoqué lorsqu’on parle des potentiels candidats du parti à l’élection présidentielle de 2020. Certes, le concerné ne l’a jamais fait savoir mais ne dit-on pas qu’il ‘’n’y a jamais de fumée sans feu’’? Secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé de la mobilisation et de l’organisation, le Maire Noël Akossi-Bendjo peut être un candidat idéal pour le compte du PDCI en 2020 et un serieux adversaire au RHDP dirigé par le Président Alassane Ouattara. En lui infligeant une peine aussi lourde, allant jusqu’à la privation des droits, y a-t-il une volonté cachée d’écarter de la course un potentiel candidat? Rien n'est moins sûr.

Même si, au PDCI-RDA, on essaie de relativiser. « M. Bendjo est un homme politique de poids dans notre pays , il est donc normal que certains regardent aussi dans sa direction comme cela se fait pour d’autres en ce moment, à l’heure où s’anime le débat sur l’organisation de la convention du PDCI et le choix du candidat. Ceci étant je puis vous dire que ce n’est pas la préoccupation actuelle de cet homme qui a tout donné à son sa formation politique et qui aujourd’hui encore œuvre à la redynamisation et à l’implantation forte de celle-ci en Europe où il vit en exil depuis bientôt un an. Il faut savoir aussi que bien qu’ayant vécu une sanction injuste (révocation à la mairie du Plateau), il reste fidèle à ses valeurs, sans aucune rancune mais au contraire profondément animé de la volonté de faire et de voir se rassembler les fils et les filles de notre pays afin que cessent les déchirements inutiles auxquels nous assistons », confie une source proche du Maire Bendjo.