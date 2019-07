CAN 2019: Après Renard, le coach algérien espionne les Éléphants

La Côte d' Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019. Après avoir battu les Maliens (0-1) en huitièmes de finale, les Éléphants affrontent les Fennecs d'Algérie le jeudi 11 juillet 2019, à 16 heures au New Suez Stadium du Caire. Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, veut surprendre les Ivoiriens.

CAN 2019, Côte d' Ivoire-Algérie en quarts

Djamel Belmadi a effectué le déplacement à Suez le lundi 8 juillet. L'objectif du sélectionneur des Fennecs était clair : suivre la confrontation entre le Mali et la Côte d' Ivoire dont le vainqueur affronte l' Algérie en quarts de finale. Le technicien algérien a donc eu le temps pour prendre des notes sur le système de jeu des Éléphants, notamment les forces et les faiblesses de l'équipe de Kamara Ibrahim. Djamel Belmadi, tout comme Hervé Renard, l'entraîneur marocain, a jugé utile d'espionner la Côte d' Ivoire.

"La Côte d’Ivoire est connue dans le continent africain pour être une équipe difficile, solide et avec beaucoup d’expérience renfermant des joueurs qui évoluent dans de grands championnats. Je ne connais pas les statistiques concernant les différentes confrontations entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, mais comme on l’a toujours fait jusqu’à présent, on ne se basera pas sur les statistiques, mais plutôt sur la forme du moment. Donc, on va bien préparer ce match et on espère passer inchAllah pour les demi-finales", a confié Djamel Belmadi au quotidien algérien Compétition. "Ce qui est sûr, c’est que nous avons envie de passer ce nouveau cap. Le passé, c’est le passé, on veut justement se qualifier pour le dernier carré", a-t-il ajouté.

La CAN 2019 sera l'occasion pour départager Fennecs et Eléphants. En effet, en trois confrontations, chacune des sélections enregistre une victoire. La 3e rencontre s'est soldée par un match nul. En 2010, la sélection ivoirienne était tombée face à l' Algérie en quarts de finale de la CAN (2-3). Trois ans plus tard, les deux nations partagent la poire en deux dans la phase de poules. À la CAN 2015, la Côte d' Ivoire a tenu sa revanche en s'imposant en quarts de finale (3-1) devant les Algériens.