Côte d’Ivoire: « Guillaume Soro demeure au RHDP », confie Ali Konaté

En séjour récemment à Niamey au Niger, Ali Konaté, le Président du mouvement ‘’alassaniste’’ LRD Nouvelle Énergie, proche du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a fait des révélations sur Guillaume Soro.

Pour Ali Konaté, Guilaume Soro reste au RHDP

En marge du sommet de l'Union Africaine sur la création de la Zone de Libres Échanges Continentale Africaine (ZLECAF), Ali Konaté a procédé à l’installation de la coordination des Libéraux pour la renaissance et le développement-Nouvelle énergie à Niamey. Sous sa houlette, plus de 200 Ivoiriens résidant au Niger, ont marqué leur adhésion au LRD-Nouvelle Energie, et par ricochet au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du Président Alassane Ouattara.

« Le LRD est un mouvement politique qui conceptualise et diffuse la vision politique, économique et social du président Alassane Ouattara. Nous sommes jeunes et appelés à diriger demain nos Etats. Nous avons besoin de repères », a expliqué Ali Konaté. Poursuivant, celui qui se considère comme un ‘’Alassaniste’’, a indiqué que la gouvernance politique d’Alassane Ouattara sera le levain des nouvelles générations politiques de la Côte d’Ivoire.

« Le LRD travaille à conceptualiser cette démarche de vision politique du Président Ouattara pour montrer aux nouvelles générations qu’Alassane Ouattara est une référence. Au delà de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara est le leader de la nouvelle Afrique, une Afrique pragmatique. Ouattara est un panafricain mais ce n’est pas un panafricain idéaliste. Ouattara tire tout le bien de l’expérience qu’il a eu à l’étranger, pour faire de la Côte d’Ivoire un pays envié et enviable », a-t-il justifié.

Au sujet du RHDP, parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, Ali Konaté a confié que la stratégie de ce ‘’rassemblement de toutes les intelligences’’ de Côte d’Ivoire, est celle d’être un parti politique qui va au delà des religions et des groupes ethniques. « C’est le seul parti qui est implanté dans toutes les contrées de la Côte d’Ivoire. Au RHDP, il y a le MFA, l’UDPCI, le PDCI, l’UPCI, le RDR, MFA. Au RHDP, il y a des fils et filles qui veulent le développement de la Cote d’Ivoire », a-t-il fait savoir.

Sur le cas de Guillaume Soro, ex président de l’Assemblée nationale, Ali Konaté a rassuré que le président du Comité politique reste et demeure un ‘’enfant du RHDP’’. « Le RHDP aujourd’hui, est la plus grosse machine politique de Côte d’Ivoire. L’essentiel du PDCI se trouve aujourd’hui dans le RHDP. Le député Soro est un enfant du RHDP. Il a été Premier ministre, président de l’Assemblée nationale grâce au RHDP. Soro Guillaume demeure un enfant du RHDP parce qu’il demeure le fils du président Ouattara », a-t-il déclaré. Ajoutant que dans toutes les familles, il peut y avoir des frustrations légitimes mais il ne faut pas en faire une affaire d’Etat.