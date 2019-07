Affaire "Blé Goudé interdit de voir Gbagbo": voici toute la vérité

Acquittés puis libérés après 5 années de détention pour l’un et 7 années pour l’autre, des rumeurs annonçaient que Charles Blé Goudé était tombé en disgrâce avec son mentor Laurent Gbagbo.

"Je ne crois pas qu’un seul nuage existe dans les relations entre le Président Gbagbo et moi", Charles Blé Goudé

Dans une interview accordée au confrère Soir Info, l’ex-patron des jeunes patriotes, a tenu à faire la lumière sur cette affaire. Charles Blé Goudé a expliqué au confrère que rien ne pouvait entraver les relations entre lui et celui qu’il se plait à appeler son « père ». « Je ne parlerai pas des relations entre le Président Gbagbo et moi dans la presse parce que je ne crois pas qu’un seul nuage existe dans les relations entre le Président Gbagbo et moi », a expliqué l’ex-général de la rue.

Pour Blé Goudé, beaucoup d’hommes dans cette histoire, font des spectacles et confondent leur souhait à la réalité. « Tout va très bien entre le Président Gbagbo et moi, mais vraiment pour le meilleur du monde », a-t-il réitéré avant d’insister sur le fait que Gbagbo soit son père. A l' écouter, son mentor, l’ancien chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo continue jusqu’à présent de payer le prix de son engagement pour la démocratie en Côte d’Ivoire.

«Les Ivoiriens lui doivent beaucoup. Nous lui devons beaucoup parce qu'il a sacrifié sa vie pour que la démocratie soit en Côte d'Ivoire. Il continue encore de payer le prix de son engagement pour la Côte d'Ivoire, pas forcément pour lui-même. J'ai passé cinq années avec lui, je sais que ce monsieur est un homme ouvert, compréhensif, un homme qui respecte l'autre », a dit l’ancien leader de la galaxie patriotique de Laurent Gbagbo. Puis Charles Blé Goudé d’ajouter: « Tout ce que vous entendez, n'est que du spectacle inutile ».

Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, rappelons-le, ont été acquittés des lourdes charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui pesaient contre eux devant la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI), aux motifs de la faiblesse des preuves présentées de l’accusation dirigée par Fatou Bensouda.

Libéré sous conditions, Laurent Gbagbo vit depuis 6 mois en Belgique son pays d’accueil, lorsque son filleul Charles Blé Goudé loge dans un hôtel près de la Haye au frais de la CPI. Les deux ivoiriens sont en attente de la décision des juges de la chambre d’appel concernant un éventuel appel de l’accusation.