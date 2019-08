Anne Ouloto débarque à Abobo: Ce qu'elle fera chez Hamed Bakayoko

Anne Ouloto Désirée sera à Abobo, commune du nord de la Côte d'Ivoire, le lundi 5 août 2019. La ministre de l' Assainissement et de la Salubrité débarque dans la commune chère à Hamed Bakayoko dans le cadre de la 4e édition de la Semaine nationale de la propreté (SNP).

Anne Ouloto offre du matériel de salubrité

La commune d' Abobo accueille la 4e édition de la Semaine nationale de la propreté, le lundi 5 août 2019. La cérémonie verra la présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui en assurera le patronage et Hamed Bakayoko, le parrain de la SNP. Anne Ouloto, pour l'occasion, foulera la terre d' Abobo les bras chargés.

En effet, comme annoncé par Sidi Tiémoko Touré, au cours du Conseil des ministres du mercredi 24 juillet 2019, la ministre de l' Assainissement et de la Salubrité procèdera à une remise de matériels de salubrité et saisira l'opportunité pour récompenser les meilleures initiatives individuelles et collectives de propreté et de recyclage des déchets. Notons que la Semaine nationale de la propreté a débuté le jeudi 1er août.

La première édition de la Semaine nationale de la propreté s'est tenue du 1er au 6 août 2016 à Abidjan, Yamoussoukro, Dabou, San Pedro et Man. À cette occasion, Anne Ouloto a fait savoir que la SNP a été instaurée afin de mettre un accent sur la sensibilisation des populations afin d'aboutir à un changement de comportement concernant la salubrité. Selon elle, il s'agissait d'intéresser les habitants des villes et des communes à la protection de l'environnement.

Il faut savoir que le gouvernement ivoirien a institué en 2016 la SNP du 1er au 06 août de chaque année. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la stratégie de lutte contre l’insalubrité et le rétablissement d’un cadre de vie sain et agréable dans nos villes.