CAN 2021 : Patrick Mboma enfonce le Cameroun et avise les Ivoiriens

Invité par la Fédération ivoirienne de football, Patrick Mboma séjourne actuellement en Côte d’Ivoire. Le Camerounais en a profité pour s’exprimer sur les préparatifs d’une compétition comme la CAN.

Patrick Mboma aux Ivoiriens, « Ne faites pas la même erreur que le Cameroun ».

Cette fois, on peut dire que la hache de guerre est enterrée entre Patrick Mboma et la Côte d’Ivoire, si « guerre » il y a eu. L’ancien buteur indomptable est en Côte d’Ivoire, à l'invitation de la Fédération ivoirienne de football pour la Supercoupe nationale remportée par le SOA (3-0 contre San Pedro). L'hôte de la FIF s’est présenté en conférence de presse à Abidjan.

Patrick Mboma est revenu sur ses propos polémiques sur la prestation des Eléphants lors d’un match à la CAN 2019. Il a tenu à être clair à ce sujet : « J’estimais qu’il y avait un problème au milieu de terrain de la Côte d’Ivoire et ça c’est l’un des commentaires que j’ai pu faire. De là à penser que je voulais le mal de la Côte d’Ivoire… Je me suis retrouvé pris par l’émotion du supporter ivoirien », a expliqué le Camerounais.

Interrogé sur la CAN 2021, Patrick Mboma émet des doutes sur la capacité de son pays à abriter la compétition. « Le Cameroun est en retard par rapport à ses infrastructures même si à ce niveau je ne m’inquiète pas trop. Mais, il y a les routes, les aéroports... Par rapport au glissement intervenu, des travaux ont été arrêtés, j’ai bien peur que ces travaux ne reprennent [pas]. Il faut donc construire et faire mieux », estime-t-il.

Le consultant de Canal+ exhorte les Ivoiriens à s’impliquer pour la réussite de la CAN 2023 qu’ils doivent accueillir. « Pour être prêt en 2023, il faut commencer les travaux dès maintenant. Il faut que la Côte d’Ivoire ne fasse pas l’erreur du Cameroun », a-t-il indiqué.