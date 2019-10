Titrologie du 17 octobre 2019 : Revue de la presse ivoirienne

La Titrologie de ce jeudi 17 octobre fait un large écho de la requête écrite déposée par Fatou Bensouda devant la CPI, ainsi que la plainte de Guillaume Soro après son arrestation manquée à Barcelone.

Titrologie, "la grande déhirure entre Bédié et Gbagbo"

Jeudi 17 octobre 2019, les journaux ivoiriens ont encore décortiqué l'actualité brulante de la Côte d'Ivoire et de l'internationale. Aussi, la titrologie de ce jour revient sur l'appel de la Procureur de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. "Fatou Bensouda dépose ses mémoires en cachette", titre Le Temps. Et Notre Voie, de présenter "La curieuse demande de Bensouda".

Autre affaire, autre tribunal, Guillaume "Soro porte plainte en Espagne" après la tentative d'arrestation dont il a été victime une semaine plus tôt, plaque à sa Une L'Inter. "Les avocats espagnols de Soro portent plainte", renchérit Le Temps. Et Soir Info d'ajouter "Les avocats espagnols de Soro font le grand déballage". Le Quotidien d'Abidjan, indique pour sa part "Comment l'ancien chef rebelle fait trembler le régime". Alors que Générations nouvelles, soupçonne "L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire" dans l'arrestation manquée de Soro en Espagne, L'Expression, renverse l'accusation en révélant : "Soro pris encore en flagrant délit de mensonge et de manipulation."

Le Nouveau Réveil, indique que "La requête du PDCI-RDA est recevable à Arusha", avant de s'interroger : "CEI, tout est à reprendre ?" Et pourtant, une Sénatrice RHDP martèle : "Dès le 1er tour, c'est calé, c'est bouclé." L'Intelligent d'Abidjan, croit savoir que "Bédié recrute KKB pour compenser la razzia RHDP" Poursuivant, le tabloïd donne les "leçons de retour au bercail d'un soldat perdu et jeune-vieux". Le Sursaut, démontre "Pourquoi le peuple a besoin d'une opposition vraie".

L'exercice militaire de l'armée ivoirienne à Yamoussoukro est diversement interprètée selon qu'on est dans l'opposition ou au pouvoir. Alors que le PDCI criait à l'intimidation de ses militants, le Patriote réplique : "Quand le PDCI se couvre de ridicule". Et Le Mandat, d'accuser : "Le PDCI cherche un bouc-émissaire." Le Jour Plus, ouvre une lucarne sur "Tout sur les ambitions présidentielles de Simone Gbagbo en 2020".

"Gnéri, meilleur joueur de la Premier League des 10 dernières années", Samuel Eto'o se lance dans le pari sportif", "Un 6e soulier d'or pour Messi", telle est la note sportive donnée par Super Sport à la Titrologie de ce jeudi.