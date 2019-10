Exercices militaires à Yamoussoukro: Voici pourquoi le PDCI a peur

A deux jours d'une manifestation du PDCI à Yamoussoukro, l'armée ivoirienne procède à un exercice militaire dans la capitale politique ivoirienne. Les militants du vieux parti s'inquiètent et s'indignent de cette opération militaire, fut-elle un exercice.

Le PDCI dénoncent les manœuvres militaires de Yamoussoukro

Les 18 et 19 octobre 2019, les militants du Parti démocratique de Côe d'Ivoire (PDCI) sont conviés à un grand rassemblement à Yamoussoukro pour réfléchir sur les stratégies pour remporter l'élection présidentielle de 2020. Pr Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI et initiateur de ce pèlerinage sur les terres d'Houphouët-Boigny, avait d'ailleurs donné le ton en annonçant que son parti ira, contre vents et marées, à ce scrutin présidentiel et le gagnera.

Coïncidence pour coïncidence, l'état-major de l'armée ivoirienne annonce que ce mercredi 16 octobre, l'armée exécutera un exercice militaire dans la région de Yamoussoukro entre l’aéroport et l’Ecole des Forces Armées de Zambakro. Cette manœuvre dénommée « TOUCAN 2019 » verra la participation d’environ 300 soldats. Ainsi, des coups de feu et autres détonations seront entendues. Le Chef d'état-major Général Lassina Doumbia invite les populations à vaquer séreinement à leurs activités.

Cette sérenité n'est cependant pas de mise dans la mesure où les militants du parti dirigé par Henri Konan Bédié crient à des manoeuvres tendant à l'intimidation certains d'entre eux. « L’armée veut-elle intimider le PDCI à Yamoussoukro ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi c’est à quelques heures d’une cérémonie du PDCI qu’un tel exercice militaire est programmé ? N’est-ce pas un moyen pour intimider ou dissuader les populations de la région de Yamoussoukro à ne pas venir massivement au meeting du PDCI-RDA ? » Voici entre autres les interrogations qui taraudent dans les esprits des militants du parti septuagénaire.

L'état-major précise toutefois que cet exercice militaire est réalisé conformément au programme de préparation et d’entraînement des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI).