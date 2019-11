Alain Lobognon fait de graves confidences sur "l'exil" de Soro

Guillaume Soro séjourne depuis plusieurs semaines hors de la Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a reporté maintes fois son retour sur les bords de la lagune Ébrié. Ce changement d'agenda de l'ex-chef de la rébellion a conduit certaines personnes à croire que le député de Ferké a choisi de s'exiler, surtout qu'il est en rupture de ban avec Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Alain Lobognon, l'un de ses fidèles lieutenants, s'est exprimé sur la question alors qu'il était l'invité du "Fauteuil blanc", une tribune d'expression initiée par le journal Le Nouveau Réveil.

"Guillaume Soro n'est pas en exil", selon Alain Lobognon

On le sait, Guillaume Soro est candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Il a annoncé sa candidature depuis le samedi 12 octobre 2019 en Espagne. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS) échangeait avec ses partisans à Valence lors d'une crush party. Depuis, l'homme parcourt l'Europe pour donner les réelles motivations d'une telle décision politique.

Le député de Ferké a repoussé à plusieurs reprises son retour en Côte d'Ivoire. Invité par nos confrères de France 24, le 18 octobre 2019, Guillaume Soro avait annoncé qu'il rentrerait à Abidjan "la semaine prochaine" avant de se rétracter. Quelques jours plus tard, notamment le 23 octobre, le leader des soroïstes, face à la presse française, a encore révélé qu'il retrouverait les siens le 9 novembre. Et là encore, le natif de Kofiplé, nord de la Côte d'Ivoire, s'est ravisé.

"La Constitution ivoirienne interdit l’exil, et le premier garant du respect de la Constitution, c’est le président Alassane Ouattara. Pourquoi resterais-je en exil ? Je suis venu en Europe pour m’organiser tactiquement, stratégiquement par rapport au GPS, et j’ai travaillé pour organiser 2020. Maintenant, une fois que j’ai fini l’Europe, quand je rentre, c’est pour ne plus quitter Abidjan. Je vais aller dormir dans les villages jusqu’en 2020. Il n’y a pas exil dans mon destin. Je rentre à Abidjan bientôt", déclarait-il depuis Barcelone, en Espagne.

Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, a fait des confidences concernant l'absence prolongée de son mentor. "Soro n’est pas en exil. Il a un calendrier qu’il est en train de mettre en œuvre. Il rentrera en Côte d’Ivoire le moment venu. S’il était rentré, il n’aurait pas rencontré Blé Goudé", a tenu à préciser le député de Fresco, le mardi 26 novembre 2019, à l'occasion du "Fauteuil Blanc" organisé par Le Nouveau Réveil.