Urbain Amoa livre des secrets sur la candidature de Ouattara en 2020

Pr Urbain Amoa, candidat à la prochaine élection présidentielle ivoirienne, a livré son opinion concernant la probable candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'élection du 31 octobre 2020.

Urbain Amoa: La candidature de Ouattara en 2020 est un "non évènement"

Alassane Ouattara, candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire ? L'universitaire Urbain Amoa ne s'en préoccupe aucunement. Et il a fait savoir son opinion.

Pour le candidat déclaré au prochain scrutin présidentiel d'octobre 2020, une candidature d' Alassane Ouattara à cette échéance électorale est un "non-évènement" puisque, selon lui, l'opinion est désormais habituée aux engagements non tenus de l'actuel locataire du palais de la Présidence d'Abidjan-Plateau.

"La candidature de M.Ouattara se présente donc comme un non-événement puisqu'il nous a, en partant de certaines de ses déclarations publiques, habitués à un non-respect de ses propres déclarations", s'est désolé le Recteur de l'Université Louis Charles de Montesquieu.

Le président du RHDP, Alassane Ouattara, faut-il le souligner, continue d'entretenir le flou sur sa décision de se porter candidat ou non au prochain scrutin présidentiel de 2020. Le 6 août 2019, veille de la célébration du 59è anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara indiquait qu'il ferait savoir sa position au moment opportun.

"Je ferai savoir (ma décision) en 2020 (...) Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire", avait-il déclaré. Non sans préciser que la constitution de novembre 2016 lui donne le droit de rempiler encore deux mandats après ceux de 2010 et de 2015. "La Constitution me permet de faire deux autres mandats", précisait-il sur les antennes de la télévision nationale RTI.

L'opposition politique significative se dit formellement opposée à une candidature de l'actuel chef de l'État au motif que celle-ci serait une "violation flagrante" de la loi fondamentale ivoirienne. La constitution adoptée en 2016 tout comme l'ancienne, n'autorise que deux mandats présidentiels. "On attend de voir si M. Ouattara, si intelligent et fin, aura la force et le courage de se présenter à l'election présidentielle de 2020. Dans tous les cas, moi, je suis prêt pour 2020. S'il se présente, c'est qu'il est sûr qu'aucun de ses "autours" ne peut gagner les élections. Il se serait alors affaibli par lui-même parce que l'une de ses intentions pourrait être alors d'être élu afin de céder la place à un des siens pour pousuivre et terminer son mandat", croit savoir Urbain Amoa.