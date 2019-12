Révélations sur des exercices militaires français à Abidjan avant 2020

Paris n'entend pas lâcher Abidjan dans l'équation à plusieurs inconnues de l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Des militaires français ont, pour ce faire, procédé à des exercices militaires avec leurs frères d'armes ivoiriens dans le cadre de l'opération Touraco II.

Touraco II, des militaires français et ivoiriens largués sur le sol ivoirien

Emmanuel Macron a quitté la Côte d'Ivoire, le 22 décembre dernier, au terme de sa visite d'amitié et de travail rendue aux autorités ivoiriennes. Avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, le Président français a paraphé plusieurs accords de coopération dans le cadre du renforcement de la coopération ivoiro-française. Huit mois plutôt, un vaste exercice militaire dénommé Touraco II se déroulait à Lomo Nord, dans le centre ivoirien, où l'armée française a installé une base militaire.

A en croire le confrère ladepeche.fr, du 8 au 13 mars 2019, le 3e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa), sous le commandement du Lieutenant François, chef de section de la 4e Compagnie de cette unité d'élite, a procédé. Le 1er Bataillon de Commandos Parachutistes français et des Commandos parachutistes ivoiriens, à bord de deux CASA, se sont en effet entraîné sur tout le spectre des opérations aéroportées : sauts dans toutes les configurations, poser d’assaut de jour et de nuit. Ces cinq jours d'exercices militaires ont donc permis de réaliser plus de 260 ouvertures de voiles EPC, 140 ouvertures EPI, 8 posers d’assaut et plus de 300 minutes de vol à très basse altitude.

Ces commandos parachutistes ont par ailleurs fait des sauts et manœuvres à tir réel de niveau compagnie, en conduisant une opération aéroportée complète qui s'est soldée par la destruction de l’ennemi à la suite d’une infiltration de plusieurs kilomètres.

Notons que cet exercice militaire est intervenu avant le déploiement du 1er BPP au Mali, dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) en vue d'offrir aux militaires ivoiriennes une opportunité d’entraînement exceptionnelle afin de mieux accomplir leur mission onusienne.