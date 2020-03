Avant le remaniement, Mabri reçoit une importante distinction

Albert Mabri Toikeusse a reçu une importante décoration culturelle, mardi 03 mars 2020 à son domicile de Cocody, des mains de Bandaman Maurice, encore Ministre de la Culture et de la Francophonie au moment des faits.

Mabri Toikeusse fait Commandeur de l’ordre du mérite culturel

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, Albert Mabri Toikeusse, a été fait, mardi, Commandeur de l’ordre du mérite culturel par le désormais ex ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Cette distinction intervient moins de 72 heures avant le remaniement ministériel annoncé pour ce vendredi 06 mars.

En présence des chefs coutumiers Dan venus nombreux, Mabri Toikeusse a été élevé au plus haut grade de l’ordre du mérite culturel. Selon Maurice Bandaman, cette décoration est la reconnaissance de la nation à un homme et au peuple Dan qui ont redonné à la culture un supplément d’âme. La préservation et la promotion du riche patrimoine Dan, à travers le festival TONKPI NIHIDALEY, sont d’autant plus salutaires que le gouvernement encourage tous les chefs traditionnels, les cadres et le peuple Dan à continuer sur cette lancée surtout que, dit Maurice Bandaman, « nos cultures sont porteuses de paix et de cohésion sociale ».

Au nom de la chefferie, du commissariat du TONKPI NIHIDALEY, des cadres et élus Dan, Albert Mabri Toikeusse s’est dit très honoré par cette médaille qu’il dit considérée comme un appel à ne pas fléchir. « Cette médaille est la médaille de tous. C’est une médaille que je dédie à tout le peuple Dan. C’est un défi à gravir encore plus d’échelons », a-t-il déclaré.

Le TONKPI NIHIDALEY est un festival des arts et de la culture DAN, s’inscrivant dans un double contexte de sauvegarde du patrimoine DAN et de développement (durable) de la Région du Tonkpi. Ce festival s’est donné comme objectif de contribuer à la valorisation et au rayonnement de la culture et de l’identité DAN.

Président du Conseil Régional du Tonkpi et initiateur de ce festival, le Ministre Albert Mabri Toikeusse entend faire du TONKPI NIHIDALEY, « un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovants afin que la culture soit le soubassement de notre action de développement ».