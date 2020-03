Côte d'Ivoire: Le Coronavirus fait stopper cultes, messes et confessions

La communauté chrétienne ivoirienne a pris un ensemble de mesures visant à limiter les risques de propagation de la maladie à Coronavirus dont 5 cas ont été confirmés en Côte d’Ivoire.

Pandémie du Coronavirus: Chrétiens Catholiques et Protestants Evangéliques prennent des dispositions

Réuni en session extraordinaire, jeudi 17 mars 2020, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire a décidé de la suspension des cultes en raison de la pandémie de la maladie à Coronavirus (Covid 19) dont des cas ont été confirmés en Côte d’Ivoire.

La décision est tombée ce mardi 17 mars 2020. Le consistoire des Protestants Evangéliques a décidé de la suspension des cultes et de tous rassemblements dans les églises affiliées à son organisation. « Le Consistoire demande à toutes les églises locales de suspendre les cultes et tous rassemblements, à compter de ce mercredi 18 mars 2020, pendant 2 semaines et d’attendre les nouvelles instructions », a déclaré le révérend Yayé Dion Robert.

Bien avant les protestants évangéliques, la conférence épiscopale des évêques, avait, quant à elle, décidé de la fermeture de tous les établissements catholiques; et ce, pour une durée de 30 jours, conformément aux dispositions prises par le gouvernement ivoirien à l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil national de sécurité, lundi 16 mars dernier.

Pèlerinages, rassemblement, Chemin de croix et autres messes et confessions réunissant plus de 50 personnes sont par ailleurs suspendus pour une période de 30 jours, renouvelables.

En Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, le premier cas avéré de patient atteint de la maladie à Coronavirus a été confirmé, le 11 mars dernier par Dr Aka Aouélé, ministre Ivoirien en charge de la Santé et de l’Hygiène Publique. Le nombre de patients atteints de la maladie, est aujourd'hui de 6.