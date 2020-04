Covid-19: Des précisions sur les trois (3) personnes décédées à Abidjan

Trois personnes sont décédées en Côte d'Ivoire après avoir contracté la maladie du Covid-19. Les trois premières victimes ivoiriennes de cette pneumonie virale présentent toutes des caractéristiques bien précises.

Décès liés au Covid-19, des détails sur les victimes

261 cas confirmés de Covid-19, 37 patients rétablis et 3 décès, tel est le bilan établi par les services de Dr Eugène Aka Aouélé, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique.

Cette pandémie crée en effet une véritable psychose à travers la planète avec son cortège de morts et de personnes malades qui se chiffrent à des centaines de milliers.

Le 27 mars 2020, la première victime qui a succombé à la maladie est une dame de 58 ans. Elle souffrait déjà d'un diabète et était plongée dans le coma depuis le 25 mars.

À en croire le ministère de la Santé, l'infection au Covid-19 de cette victime été détectée post mortem.

Seulement 10 jours après ce premier décès, une autre personne est décédée de toux, de fièvre et de difficultés respiratoires (les symptômes de la maladie).

Il s'agit d'un homme âgé de 46 ans qui travaillait dans la sécurité privée. Ce patient avait préalablement été admis au Centre anti-tuberculeux (CAT) d'Adjamé, ce 3 avril, pour des difficultés de respiration.

Ce centre a par la suite référé le patient au service Maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville. Il décédera le samedi 4 avril 2020.

La troisième victime est une femme de 46 ans. Cette ouvrière souffrait d'une hypertension artérielle non suivie et non traitée, d'un asthme et présentait une obésité.

À la suite des difficultés respiratoires dont elle souffrait, elle a été également admise au CHU de Treichville, le 1er avril 2020. Son décès surviendra, ce dimanche 5 avril 2020.

Les autorités ivoiriennes, faut-il le rappeler, ont édicté un ensemble de mesures pour sécuritaires et sanitaires pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19. La stricte observation de ces mesures permettra assurément de réduire les risques de contractions de la maladie.