Valentin Kouassi clashe KKB et le traite de "jeune vieux"

Valentin Kouassi a bandé les muscles contre Kouadio Konan Bertin dit KKB. Le président de la JPDCI urbaine s'en est pris à l'ancien chef de file de la jeunesse du parti politique dirigé par Henri Konan Bédié. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette levée de boucliers ?

Valentin Kouassi tire à boulets rouges sur KKB

Invité de l'émission "ça fait l'actualité" de la Radiodiffusion télévision africaine (RTI), Kouadio Konan Bertin (KKB) a dénoncé l'attitude de certaines personnalités politiques du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour l'ex-député de Port-Bouët, ces personnes mises en cause refusent de rester fidèles au PDCI et sont prêtes à retourner leur veste à la moindre difficulté.

"Je ne pense pas avoir dit des griefs ou quoi que ce soit contre lui (...) Je dis : quand on vient au PDCI-RDA, il faut accepter de faire ses classes, parce que j’ai peur des militants papillon qui sont les jours pairs dans un parti politique et après ils deviennent indépendants; et moi, ça me cause un problème. Il faut de la cohérence en tout et le PDCI-RDA ne peut pas se permettre de confier son destin à des gens qui n’ont pas de cohérence dans leur militantisme, dans le cheminement politique", a dénoncé le candidat malheureux à la présidentielle 2015.

La sortie de Kouadio Konan Bertin n'a pas échappé à Valentin Kouassi. Le président de la Jeunesse du PDCI urbaine a apporté la réplique à l'ancien parlementaire à travers une déclaration sur sa page Facebook. "Dites à KKB que le dernier congrès du PDCI-RDA a eu lieu en 2013 et non en 2012. Il a un trou de mémoire ce jeune vieux", a écrit Valentin Kouassi. Il faut rappeler que KKB avait voulu défier Henri Konan Bédié à la convention de désignation de candidat du parti septuagénaire à l'élection présidentielle. Mais son dossier a été rejeté et le "sphinx de Daoukro" a été plébiscité par ses partisans.