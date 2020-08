Titrologie 20 août 2020 : ADO, "une investiture à l'américaine samedi"

Le mercure est monté d'un cran dans la Titrologie de ce 20 août 2020 après le débat télévisé de la veille entre Guikahué, Bictogo, Adjoumani et Assoa Adou. Le RHDP prépare l'investiture d'Alassane Ouattara tandis que les femmes de l'opposition annoncent une marche.

Titrologie : Aka Aouélé "L'opposition a peur du leadership d'ADO"

La Titrologie de ce jeudi fait un large écho du débat tenu sur les antennes de la télévision ivoirienne, ce mercredi entre Pr Maurice Kakou Guikahué, Dr Assoa Adou (opposition), Adama Bictogo et Kobenan Kouassi Adjoumani (RHDP). "Guikahué et Assoa Adou démontent tous les arguments du RHDP", note d'entrée Le Nouveau Réveil.

Et Dernière heure d'ajouter : "Guikahué met à nu les carences du RHDP." Le Temps croit savoir pour sa part que "Assoa Adou et Guikahué étalent Adjoumani et Adama Bictogo." Dr Aka Aouélé indique cependant dans les colonnes de Le Mandat que "L'opposition a peur du leadership d'ADO".

Les journaux proches du pouvoir sont plutôt focus sur l'investiture du candidat du RHDP. "RHDP, une investiture à l'américaine, samedi", annonce d'ores et déjà Le Jour Plus. Pour L'Essor ivoirien, il s'agit d'une "démonstration de force prévue ce samedi" pour l'investiture du Président Ouattara. Le Patriote revèle pour sa part "La fièvre monte..." à deux jours de cette investiture.

L'opposition entend dans le même temps prendre la rue pour protester contre la candidature du président Ouattara. "L'opposition dans les rues vendredi et samedi", prévient Générations Nouvelles. Marie-Odette Lorougnon persiste et signe à la Une de Le Temps : "La marche est maintenue." Et ce, en dépit de l'interdiction des manifestations de rue pri6ses en Conseil des ministre, ce mercredi.

Le Matin annonce d'ailleurs que "de grandes décisions ont été arrêtées hier". Tension qui fait somme toute dire à L'Inter qu'un "report de 6 mois de la présidentielle demandé". Pr Jacqueline Oble, membre du Conseil constitutionnel, exprime à cet effet ses réserves à la Une de Notre Voie : "Le parrainage citoyen peut devenir contre-productif."

Soir Info est retourné à Bonoua après les manifestations sanglantes du jeudi dernier. "Voici ce qui se passe dans la ville", note le tabloïd du groupe Olympe. La chute d'IBK continue d'alimenter les titres des journaux ivoiriens. "IBK tombe au Mali, le régime d'Abidjan panique", croit savoir Le Nouveau courrier.

L'ancien président malien avait pourtant prévenu, selon L'Intelligent d'Abidjan : "J'avais toujours mis en garde. Dans la rue, on ne sais jamais (...) Hélas, le pire en a résulté."