Côte d'Ivoire: Ouattara, Bédié et Soro interpellés par le RAS-CI

Le Rassemblement des agents de santé (RAS-CI) a animé une conférence de presse, mardi 25 août 2020, relativement à la situation socio-politique nationale. La structure a, à l'occasion, appelé les acteurs politiques ivoiriens à privilégier le dialogue et la carte de l'apaisement pour le règlement de leurs differends.

Situation socio-politique: Des médecins et agents de santé, membres du RAS-CI, lancent un appel à l'apaisement

« Nous lançons un appel solennel avec insistance à toute la classe politique, de jouer la carte de l’apaisement, de privilégier le dialogue et la concorde », a appelé Dr Amon Désiré, premier responsable du Rassemblement des agents de santé de Côte d’ Ivoire, lors d’une conférence de presse tenue mardi 25 août 2020 à Abidjan.

La Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, a plongé ces derniers jours dans un nouveau cycle de violence depuis l’annonce du Président Alassane Ouattara de rempiler pour un troisième mandat présidentiel. Les manifestations de contestation de l’opposition et de la société civile, ont déjà fait 9 morts, une centaine de blessés, plusieurs dégâts materiels, des arrestations dont celles de leaders politiques et de la société civile.

Face à ce climat délétère qui prévaut à quelque deux mois du scrutin présidentiel, le Rassemblement des agents de santé de Côte d’Ivoire (RAS-CI) se réunira mi-septembre prochain dans le cadre d’une assemblée générale pour prendre des décisions fortes en faveur de la paix et de la préservation des vies humaines.

Se disant proche de la grande famille des Houphouëtistes (RHDP), le RAS-CI, créé en mars 2019 et devenu plateforme en 2020, compte aujourd’hui 20 coordinations régionales, 111 secrétariats en charge des districts sanitaires, 1300 sections de base et revendique plus de 15 000 membres actifs.