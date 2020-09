Titrologie du 17 septembre: «Le Coup de fil de Soro à Bédié et Gbagbo»

La remise en selle de Guillaume Soro par la Cour africaine et l'arrestation de Koua Justin à Korhogo meublent ma Titrologie de ce jeudi 17 septembre 2020. Le RHDP continue de son côté de travailler à la réélection d'Alassane Ouattara.

Titrologie : « Soro et le président de la CADHP démasqués »

La candidature de Guillaume Soro à l'élection présidentielle a été invalidée par le Conseil constitutionnel, mais la CADHP vient d'appeler les autorités ivoiriennes à valider cette candidature. "Et si la Cour était en mission pour l'ex-PAN ?" s'interroge d'entrée Le Rassemblement. Avant que L'Essor ivoirien, ne vienne révéler : "Soro et le Président de la CADHP démasqués; Le lien entre le Président Oré et Soro." L'Intelligent d'Abidjan, met part pour sa part "Du petit mot qui trahit Arusha au retour de la polémique sur les liens passés entre l’Ivoirien Oré Sylvain et Soro." Le gouvernement ivoirien reste toutefois intransigeant. "L'instance judiciaire que nous reconnaissons ici, c'est le Conseil constitutionnel", déclare Sidi Touré sur Soir Info. Et pourtant, "Le GPS très serein" pour "la candidature de Guillaume Soro à l'élection présidentielle", annonce Générations nouvelles. L'Inter, fait par ailleurs une révélation de taille. "Le Coup de fil de Soro à Bédié et Gbagbo", croit savoir le tabloïd.

Du côté du parti présidentiel, les lignes bougent. "Voici la stratégie du RHDP pour réussir son coup KO", lance Le Sursaut. "Le RHDP déroule sa machine de la victoire", reflète pour sa part Le Miroir d'Abidjan. Avant Dernière Heure ne vienne démontrer "Comment Alassane Ouattara veut mélanger et diviser l'opposition." Bédié accusé de trahison par ses alliés", lance Le Matin. Et Le Jour Plus d'ajouter : "Le PDCI-RDA joue au double-jeu avec ses alliés." "La décision du COnseil constitutionnel est nulle et de nul effet", lance Le Quotidien d'Abidjan. "Pr Ouegnin démonte le faux du Conseil constitutionnel" dans les colonnes de Le Temps.