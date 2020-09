Traité de théoricien : Mamadou Koulibaly répond à ses détracteurs

Mamadou Koulibaly est connu en Côte d'Ivoire pour être très critique envers le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ancien président de l'Assemblée nationale sous le règne de Laurent Gbagbo, l'actuel maire d'Azaguié a fondé son parti politique, LIDER (Liberté et démocratie pour la République), après son départ du Front populaire ivoirien (FPI). Le professeur d'économie est parfois perçu par des Ivoiriens comme un théoricien coupé de la réalité du terrain. Le transfuge du parti à la rose n'est pas resté de marbre face à ces accusations.

Mamadou Koulibaly, un politicien théoricien ?

Le professeur Mamadou Koulibaly, 63 ans, est une figure de la politique ivoirienne. Très actif sur les réseaux sociaux, le leader de Liberté et démocratie pour la République ne manque aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur le régime d'Alassane Ouattara. On se rappelle que face à l'inondation qui frappait la Côte d'Ivoire, le président ivoirien avait "instruit l’ensemble des ministres concernés à l’effet de procéder à la libération des voies d’eau". Le maire d'Azaguié n'a pas mis de temps pour s'en prendre au chef de l'État. "Il vient de découvrir ça ? Et que fera-t-il des ministères et des ministres qui ont approuvé les lotissements et délivré les permis de construire, s'il y a en ?", a martelé Mamadou Koulibaly. Il est allé plus loin en tournant en dérision les autorités ivoiriennes. "Et si l'État votait une loi pour interdire les inondations, puis créait la Haute autorité de prévention des pluies anarchiques (HAPPA), qui serait sous la tutelle d'un ministre conseiller en eaux célestes et qui prévoirait de sévères sanctions contre toute pluie non autorisée ?", s'est-il moqué.

Sur plusieurs autres aspects, l'ancien président de l'Assemblée nationale est en désaccord avec le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). D'ailleurs, Mamadou Koulibaly ne manque pas de le faire savoir, notamment à travers son rendez-vous hebdomadaire, "Jeudi, c'est MamKoul", une vidéo publiée sur la toile. Pour certains internautes et observateurs de la scène politique ivoirienne, l'ex-député de Koumassi est déconnecté de la réalité. Il est très souvent taxé d'être un "théoricien".

Dans un tweet, Mamadou Koulibaly a répondu à ses propos. "Je revendique ce statut de théoricien. Sinon je n'aurais pas été enseignant-chercheur à l'université. Théoricien de l'économie et de la science politique que je pratique depuis 30 ans comme ministre, député, maire, au pouvoir, opposant, au bureau comme dans les manifestations. Fier !", a-t-il posté en réponse à un internaute qui estime que le patron de LIDER n'est pas en contact avec le peuple sur le terrain et ne mobilise pas par sa présence. Il faut noter que la candidature du professeur d'économie à la présidentielle du 31 octobre 2020 a été invalidée par le Conseil constitutionnel.