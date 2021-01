Législatives 2021 : Gnamien Konan dit "non" aux indépendants !

Gnamien Konan n'est pas du tout prêt à accepter les candidatures indépendantes au sein de l'opposition ivoirienne à l'occasion des législatives du 6 mars 2021. Le président de La Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI) l'a fait savoir le jeudi 7 janvier 2021 au cours d'une conférence de presse.

Législatives 2021 : la mise en garde de Gnamien Konan

En Côte d'Ivoire, les législatives sont prévues pour le 6 mars 2021. L'opposition ivoirienne qui a brillé par son absence à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020 a annoncé sa participation à ces joutes électorales. "La Coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition voudrait vous annoncer aujourd'hui et de façon solennelle qu'elle participera aux élections législatives à venir", a laissé entendre entendre Georges Armand Ouegnin lors d'un échange avec la presse le jeudi 7 janvier 2021.

Pour Gnamien Konan, la participation de l'opposition aux législatives doit répondre à des règles. L'ancien directeur général des douanes a martelé qu'il "y aura un seul candidat par siège pour le compte de l'opposition". "On sera ensemble, quel que soit le candidat choisi, on sera tous derrière lui. Si vous voyez un indépendant quelque part, c'est qu'il n'est pas de l'opposition. C'est un faux indépendant envoyé par le RHDP pour faire diversion. Pour nous, tous les candidats indépendants sont RHDP. Y'a pas d'indépendant chez nous ! ", a prévenu Gnamien Konan.

Le président de La Nouvelle Côte d'Ivoire a aussi saisi l'occasion pour expliquer l'opposition ivoirienne continue de ne pas reconnaitre le pouvoir d' Alassane Ouattara. "Cependant, il s'agit de deux pouvoirs bien différents, séparés et indépendants au terme de notre Constitution. Et les élections législatives sont des élections locales. Et ce à quoi l'opposition tient le plus, c'est l'octroi des PV issus des bureaux de vote. Nous ne pouvons pas concéder tous les pouvoirs au RHDP. Ce sont des pouvoirs séparés et nous avons les moyens de le prendre, car nous sommes majoritaires et nous allons le démontrer", a ajouté Gnamien Konan.